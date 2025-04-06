Canan Karatay’dan kritik uyarı; Akşam 8'den sonra sakın yemeyin

Bu süreçte leptin hormonu, D vitamini ve beslenme alışkanlıkları büyük rol oynuyor.​

Leptin Hormonu ve Uyku Düzeni

Leptin, vücudun enerji dengesini düzenleyen ve iştahı kontrol eden bir hormondur. Yemeklerden yaklaşık 4-5 saat sonra aktif hale gelir ve özellikle gece saat 02.00 ile 05.00 arasında en yüksek seviyesine ulaşır. Bu hormon, depolanmış yağları enerjiye çevirerek kilo kaybına yardımcı olur. Ancak leptinin etkin çalışabilmesi için akşam saat 20.00'den sonra herhangi bir şey yenmemesi önemlidir; çünkü bu saatten sonra yemek yemek, leptin salınımını engelleyebilir.

D Vitamini Eksikliğine Dikkat

Karatay, D vitamini eksikliğinin kilo vermeyi zorlaştırdığını vurguluyor. Bu nedenle, yaz aylarında güneş ışığından faydalanmak, kış aylarında ise takviyelerle D vitamini seviyesini korumak gerekiyor. Balık, süt, tereyağı, yulaf ezmesi ve yumurta gibi D vitamini açısından zengin besinlerin tüketilmesi de faydalıdır. ​

Light Ürünler ve Ambalajlı Gıdalardan Kaçının

Karatay, aspartam (E-951) gibi yapay tatlandırıcıların sağlık açısından zararlı olduğunu belirtiyor. Bu maddeler, vücuda alındığında alkole dönüşerek kanser hücrelerini besleyebilir. Bu nedenle, light ürünlerden ve yapay tatlandırıcılardan uzak durmak önemlidir. Ayrıca, ambalajlı gıdaların kısırlık ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor. Sağlıklı bir yaşam için doğal ve işlenmemiş gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.