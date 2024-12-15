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Canan Karatay'dan bedeni yenileyecek öneri: Sabahları çaya 1 dilim katın

Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, çay tüketimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Canan Karatay'dan bedeni yenileyecek öneri: Sabahları çaya 1 dilim katın

Sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen çayın içerisine eklenecek limonun, vücuda birçok fayda sağladığını belirten Karatay, limonlu çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Çay Tüketimi Nasıl Olmalı?

Türkiye'de çay, günün her saatinde tüketilen bir içecek. Ancak Canan Karatay, çayın doğru şekilde tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Yanlış tüketilen çayın demir eksikliğine yol açabileceğini belirten ünlü doktor, çaya limon eklemenin sağlığa olumlu etkileri olduğunu ifade ediyor.

Limon, yüksek C vitamini içeriği sayesinde sindirim sistemini desteklerken, demir emilimini artırıyor. Sabah kahvaltılarında veya gün içinde tüketilecek bir bardak limonlu çay, vücut direncini artırarak bağışıklık sistemine katkı sağlayabiliyor.

Canan Karatay’ın Tavsiyesi: Limonlu Çay

Karatay, limonlu çayın günde en az iki bardak tüketilmesini öneriyor. Bu sayede vücudun virüs ve bakterilerden arındığını ifade eden Karatay, limonlu çayın kan şekerini dengeleyerek obezite gibi sağlık sorunlarının önlenmesine de yardımcı olduğunu belirtiyor.

Limonlu Çayın Faydaları

Canan Karatay’ın önerdiği limonlu çayın bazı faydaları şunlardır:

Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakları temizler.
Vücuda enerji sağlar.
Stresi azaltmaya yardımcı olur.
Yağ yakımını hızlandırır.
Böbrek taşı oluşumunu önleyebilir.

Uzman Kontrolü Şart

Limonlu çayın sağlık açısından pek çok faydası bulunmasına rağmen, her bireyin tüketmeden önce alerjik reaksiyon risklerini değerlendirmesi ve doktoruna danışması önemlidir. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin, limonlu çay tüketiminde dikkatli olması önerilir.

Kaynak: Canan Karatay - Florence 

Derleme: gazeteoku.com

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