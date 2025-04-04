Canan Karatay yana yakıla öneriyor; Her sabah 1 fincan için!

İşte uzman doktordan kahve tüketiminin püf noktaları...
Sabah Kahvesinin Bilimsel Faydaları
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada sabahları sade Türk kahvesi tüketiminin önemini vurguladı:
"Sade Türk kahvesi, doğal bir antioksidan deposudur. Güne 1 fincan sade kahveyle başlamak, vücuda enerji ve zihin açıklığı sağlar."
İşte Sabah Kahvesinin 5 Faydası:
Güçlü Antioksidan Kaynağı: Kahve çekirdekleri, hücre yenilenmesini destekleyen yüksek antioksidan içerir.
Zihinsel Uyanıklık: Kafein, odaklanmayı artırır ve bilişsel performansı güçlendirir.
Metabolizma Desteği: Kahve, yağ yakımını hızlandırarak enerji verir.
Ruh Hali Düzenleyici: Dopamin salınımını destekleyerek güne pozitif başlangıç sağlar.
Tok Tutucu Etki: Aç karnına içildiğinde iştah kontrolüne yardımcı olur.
Canan Karatay'ın Kahve Tüketim Önerileri
Karatay, kahvenin doğru hazırlanması ve tüketilmesi konusunda kritik uyarılarda bulunuyor:
✅ Nasıl İçilmeli?
Sade ve şekersiz tüketilmeli.
Yanında su içilmeli (kahvenin diüretik etkisini dengelemek için).
Telveli Türk kahvesi tercih edilmeli (instant kahvelerden uzak durulmalı).
❌ Kaçınılması Gerekenler:
Şeker, süt tozu veya aromalı şuruplar eklenmemeli.
"Eriyen kahve" gibi işlenmiş ürünler kullanılmamalı (içerdikleri kimyasallar nedeniyle).
Aşırı tüketimden kaçınılmalı (günde 2 fincanı geçmemeli).
Karatay'ın Kendi Kahve Tarifi
Karatay, sabah ritüelini şöyle anlatıyor:
"1 fincan sade Türk kahvesi yapıyorum, üzerine sıcak su ekleyerek 'ben çatma' usulü içiyorum. Bu yöntem, kahvenin aromasını ve faydalarını koruyor."
Not: Kronik hastalığı olanlar (hipertansiyon, gastrit) kahve tüketimine doktor onayıyla başlamalıdır.