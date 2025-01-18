Canan Karatay uyardı; Meğer çorbayı yanlış pişiriyormuşuz

Kış aylarında çorba tüketimi arttıkça, Karatay, çorbanın vitamin ve besin değerinin kaybolmaması için dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktaları paylaşıyor. İşte doğru çorba yapımı hakkında Canan Karatay’ın önemli uyarıları…

Çorba Pişirirken Yapılmaması Gereken Hatalar

Canan Karatay, çorba pişirmenin birkaç önemli noktasına değiniyor. İlk uyarısı, çorbanın yüksek ateşte pişirilmemesi gerektiği yönünde. Vitaminlerin kaybolmaması için çorbanın orta ya da kısık ateşte pişirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bir diğer yaygın hata, çorbanın pürüzsüz olması için mutfak robotu ya da blender kullanılmasıdır. Karatay, bu cihazların çorbanın besin değerini bozabileceğini ve sebze ya da etin kimyasal yapısını değiştirebileceğini vurguluyor. Bunun yerine, sebzelerin doğranması veya rendelenmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, kevgir kullanarak çorbanın pürüzsüzleşmesini sağlamanın daha doğru bir yöntem olduğunu belirtiyor.

Çorba pişirirken yapılan bir diğer yaygın hata ise soğanı pembeleştirmek. Karatay, soğanın pembeleştirilmesinin çorbanın besin değerini olumsuz etkileyebileceğini ve bunun yerine soğanın doğrudan eklenmesini tavsiye ediyor. Ayrıca, un ve yağ kullanılarak çorbanın kıvamının artırılması da yanlış bir yöntem olarak belirtiliyor. Bu işlemler, çorbanın sağlıksız hale gelmesine neden olabiliyor.

Canan Karatay’ın Çorba Yapımı Önerileri

Karatay, çorba hazırlarken un yerine yoğurtlu, limonlu, sütlü veya sirkeli terbiyelerle çorba yapılmasını öneriyor. Bu şekilde çorbanın lezzeti artırılabilirken, sağlıklı bir alternatif elde edilebilir. Ayrıca, hazır et ve tavuk suyu kullanımı yerine, evde yapılan etli yemeklerin suyunun kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Buzdolabında biriktirilen bu sular, çorba yapımında kullanılabilecek sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Hazır çorba kullanımı da Karatay’ın önerileri arasında yer almıyor. Hazır çorbalar, içerdikleri katkı maddeleri ve yüksek tuz oranı nedeniyle sağlıksız olabiliyor. Bunun yerine, taze malzemelerle yapılmış ev yapımı çorbaların tercih edilmesi öneriliyor.

Çorba yaparken fazla yağ kullanımı da sıkça karşılaşılan bir diğer hatadır. Karatay, çorba içine eklenen fazla yağın, marul yaprağının tencereye birkaç kez batırılıp çıkarılmasıyla azaltılabileceğini belirtiyor. Bu şekilde, fazla yağlar marul yaprağında toplanarak çorbanın daha sağlıklı hale gelmesini sağlıyor.

Kaynak: Canan Karatay’ın sağlıklı yaşam konusundaki kitapları ve açıklamaları.