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Canan Karatay tavsiye etti; Bu kahvaltı zekayı açıyor! Hazırlaması 3 dakika

Uzman doktor Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltının önemini vurgularken, kahvaltıda mutlaka yumurtanın bulunması gerektiğini belirtiyor.

Canan Karatay tavsiye etti; Bu kahvaltı zekayı açıyor! Hazırlaması 3 dakika

Yumurta, yüksek besin değeri ile hem çocuklarda hem de yetişkinlerde beyin işlevselliğini destekler. Karatay, yumurtanın "süper bir besin" olduğunu ifade ederek, kahvaltıların daha sağlıklı hale gelmesi için bu besinin tüketilmesini öneriyor.

Kahvaltının Faydaları

Vücuda faydalı besinlerden oluşan bir kahvaltı, beyin fonksiyonlarını destekleyerek zihinsel ve fiziksel sağlığı güçlendirir. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır ve vücut ağırlığının daha sağlıklı bir seviyeye gelmesine yardımcı olur. Karatay’ın önerdiği sağlıklı kahvaltı, gün boyu enerjik ve sağlıklı olmanıza katkı sağlar.

Yumurtanın Faydaları:

Yumurta, güçlü bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağıdır. İşte yumurtanın sağlık üzerindeki bazı faydaları:

Yüksek besin değeriyle vücuda fayda sağlar.

Mideyi uzun süre tok tutar.

Kalp sağlığını destekler.

Göz hastalıkları riskini azaltır.

Trigliserid seviyesini düşürür.

HDL (iyi kolesterol) düzeyini artırır.

Çin’de Yumurta Tüketimi

Canan Karatay, yumurtanın dünya genelindeki önemine de dikkat çekiyor. Eski Türkiye’de olduğu gibi, Çin'de hamile ve lohusalara 10 yumurta verildiğini belirtiyor. Çünkü yumurta, içeriğiyle hem anne adayları hem de bebekler için çok değerli bir besindir.

Kahvaltıyı Atlamanın Zararları

Kahvaltı yapmamak, fiziksel ve psikolojik açıdan çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. Yorgunluk, güçsüzlük, konsantrasyon bozukluğu, kan şekeri düşüklüğü ve uykusuzluk gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Oysa sağlıklı besinlerle yapılan bir kahvaltı, gün boyu enerjik kalmanızı sağlar.

Canan Karatay’dan Yumurta ve Peynirli Kahvaltı Tarifi

Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltıdaki yumurtanın nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda da önerilerde bulunuyor. İşte sağlıklı bir kahvaltı için önerdiği püf noktalar:

Az pişmiş yumurta: Kayısı kıvamında veya haşlanmış olarak, düşük ısıda tereyağında pişirilebilir. Yumurtanın fazla katı olmaması tercih edilir.

Peynir: Kahvaltıda bir avuç içi kadar, az tuzlu ve doğal peynir tercih edilmelidir. Az yağlı veya light peynirler yerine koyun, keçi veya inek sütünden yapılmış beyaz peynir, eski kaşar ya da Erzincan deri tulumu gibi yöresel peynirler önerilir. Sağlıksız gıdalardan (poğaça, simit vb.) kaçınılmalıdır.

Kaynak: Prof. Dr. Canan Karatay’ın açıklamaları ve beslenme önerileri

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