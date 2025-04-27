Canan Karatay şifa kaynağı dedi; İşte hastalıklara kesin çözüm

Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez lahana turşusunun faydalarına dikkat çekti. Karatay, özellikle ev yapımı, katkısız lahana turşusunun kanserden kalp hastalıklarına, Alzheimer'dan diyabete kadar birçok hastalığa karşı koruyucu özellik taşıdığını vurguladı.

"Lahana Turşusu En Doğal İlaçtır"

Prof. Dr. Canan Karatay, lahana ve lahana turşusunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahanadır. Doğal yöntemlerle cam kavanozda yapılan lahana turşusu ise en doğal probiyotiktir" ifadelerini kullandı.

Karatay, lahananın hem çorba hem de yemek olarak tüketilmesini önererek, çocukların da bu besine alıştırılması gerektiğini belirtti. "Bol bol lahana tüketirseniz, kış hastalıklarına yakalanmazsınız" dedi.



Hastalıklara Karşı Doğal Kalkan

Canan Karatay, lahana turşusunun faydalarını şöyle sıraladı:

Kanser oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlar.

Alzheimer riskini azaltır.

Karaciğer yağlanmasını giderir.

Kan şekerini düzenler.

Lahana turşusunun doğal bir probiyotik kaynağı olması sayesinde bağırsak sağlığını desteklediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini de vurguladı. 🌱



Lahana Turşusunun Bilinen Faydaları 🥬

Cilt ve diş sağlığını destekler: Yüksek E vitamini içeriği ile.

Kolesterolü düşürür: Kan değerlerini dengelemeye yardımcı olur.

Grip ve soğuk algınlığına karşı korur: C vitamini yönünden zengin yapısıyla.

Ağrıları hafifletir: Lahana turşusu suyu, doğal ağrı kesici etkisi gösterir.





Uyarı: Doğallığına Dikkat!

Prof. Dr. Karatay, lahana turşusunun mutlaka evde, doğal yöntemlerle ve katkı maddesi kullanılmadan yapılması gerektiğinin altını çizdi. Hazır ve katkılı ürünlerin sağlık üzerinde beklenen olumlu etkiyi göstermeyeceğini belirtti.