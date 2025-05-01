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Canan Karatay şiddetle önerdi; Hastalıklara kesin çözüm

Sağlıklı yaşam önerileriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez hastalıklara karşı doğal koruma sağlayan mucizevi bir besini açıkladı.

Canan Karatay şiddetle önerdi; Hastalıklara kesin çözüm

Lahana turşusu. Karatay, bu doğal probiyotiğin yalnızca bağırsakları değil, tüm vücudu koruduğunu belirterek, özellikle kış aylarında tüketilmesini tavsiye etti.

🩺 “Dünyanın En Sağlıklı Yiyeceği”: Lahana Turşusu

Karatay yaptığı açıklamada, “Doğal yöntemlerle yapılan lahana turşusu, kansere, Alzheimer’a, kalp hastalıklarına ve şeker dengesizliğine karşı çok etkili” diyerek dikkat çekti. Bu besinin yalnızca bir turşu değil, adeta bir tıbbi destek gıdası olduğunu vurgulayan Karatay, özellikle evde cam kavanozlarda hazırlanan turşunun tercih edilmesini önerdi.

✅ Lahana Turşusunun Bilimsel Olarak Desteklenen Faydaları

Bağışıklık Güçlendirici: Yüksek C vitamini sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı kalkan oluşturur.

Kalp Dostu: Kandaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Şeker Düzenleyici: Kan şekeri dengesini koruyarak insülin direncine karşı etkilidir.

Karaciğer Dostu: Karaciğer yağlanmasını azaltabilir.

Cilt ve Diş Sağlığına Destek: Yüksek E vitamini içeriğiyle hücre yenilenmesini destekler.

Doğal Ağrı Kesici: Lahana turşusu suyu, içerdiği biyoaktif bileşenlerle antiinflamatuar etki sağlar.

👶 Çocuklara Lahana Çorbası Alıştırması Önerisi

Canan Karatay, ebeveynlere de çağrıda bulunarak, “Çocuklara küçük yaştan itibaren lahana çorbası içirme alışkanlığı kazandırın” dedi. Kış aylarında lahana yemeklerinin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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