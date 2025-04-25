Canan Karatay saç dökülmesinin nedenini duyurdu; Herkesin evinde var

Türkiye’de hem erkeklerde hem de kadınlarda artan saç dökülmesi ve kellik sorunlarına dair merak edilen açıklama Prof. Dr. Canan Karatay’dan geldi. Halk arasında "Karatay Hoca" olarak bilinen uzman isim, saç kaybının beklenmedik bir sebebini işaret etti: Pilav!

Karatay, her evde sıkça tüketilen pirinç pilavının saç dökülmesine dolaylı ve doğrudan etkisi olduğunu vurguladı. Üstelik bunun bilimsel temellere dayandığını da belirtti.

🍚 Pilav Neden Saç Döküyor?

Karatay’ın açıklamasına göre, pirinç yüksek nişasta içeriyor. Bu nişasta vücutta hızla şekere dönüşüyor. Kan şekeri yükseldiğinde insülin seviyesi de artıyor. Yüksek insülin, saç köklerinde büyümeyi engelliyor ve saçların zayıflayıp dökülmesine yol açıyor. Yani düzenli pilav tüketimi, zamanla saç sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Karatay bu konuda net konuştu: "Pilav, saç dökülmesinin temel sebebidir."



🥦 Saç Dökülmesini Önleyen Besinler Neler?

Sağlıklı saçlar için doğru beslenme şart. Karatay, saç dökülmesini önlemek isteyenler için şu önerilerde bulundu:

Demir yönünden zengin besinler tüketin: Ispanak, kırmızı et, mercimek, fasulye, tam tahıllar ve kabak çekirdeği saç köklerini güçlendiriyor.

Şekerden uzak durun: Şekerli yiyecekler insülin direncini artırarak saç kaybını tetikliyor.

D vitamini ve Omega-3 takviyeleri kullanın: Bu takviyeler saç gelişimini destekliyor ve dökülmeleri azaltıyor.