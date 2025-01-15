Canan Karatay önerdi; Zehri vücudunuzdan atıyor! Zımba gibi yapıyor!



Silika, başta alüminyum olmak üzere birçok ağır metale bağlanarak onları vücuttan uzaklaştırır. Vücudu toksinlerden arındırma sürecinde silika, özellikle popüler bir doğal destek olarak öne çıkıyor.

Antioksidan ve doğal temizlik yöntemi

Prof. Dr. Karatay, ağır metallerin temizlenmesinde antioksidanların önemine de dikkat çekiyor. Günlük olarak tüketilebilecek doğal bir karışımla vücudunuzu destekleyebilirsiniz. İşte özellikle önerilen tarif

Malzemeler:

1 havuç

1 kırmızı pancar

1 elma

8-10 dal ıspanak

1 portakal

1 limonun suyu

2 ince dilim taze zencefil

1/2 çay bardağı su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Bu karışımı taze hazırlayıp günlük olarak bir kez tüketebilirsiniz.

Kaynak:

Canan Karatay’ın Önerileri

[Tıbbi Beslenme ve Sağlık Araştırmaları Merkezi]