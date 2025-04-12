Canan Karatay önerdi; Yağları mum gibi eritiyor! Yoğurda ekleyin

Kemik sağlığını destekleyen bu ürün, günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynarken, düzenli tüketiminin genç ya da yaşlı fark etmeksizin her birey için fayda sağladığı bilimsel çalışmalarla destekleniyor.

Kimyonun Rolü: Kalsiyum Emiliminden Anti-Enflamatuar Etkilere

Kimyon, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmayıp, içeriğinde barındırdığı biyolojik olarak aktif bileşenler sayesinde kalsiyumun vücut tarafından daha etkili kullanılmasını sağlıyor. Bu durum, özellikle yoğurt tüketildiğinde, besin değerlerinin artırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, kimyonun antioksidan özellikleri; serbest radikallerle mücadelede, hücre hasarını önleyerek uzun vadeli sağlığın korunmasında destekleyici bir rol oynuyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarda kimyonun iltihaplanmayı azaltıcı etkisine de dikkat çekiyor. Anti-enflamatuar özelliği sayesinde, kimyon eklenmiş yoğurt tüketiminin vücutta inflamasyon süreçlerini dengeleyebileceği ve dolayısıyla kronik hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlayabileceği belirtiliyor.

Metabolizma Üzerindeki Pozitif Etkiler

Kimyonun, metabolizma hızlandırıcı etkileri de özellikle dikkat çekici. İçerdiği bazı biyoaktif bileşenler, enerji üretim süreçlerini destekleyerek vücudun daha verimli çalışmasına katkıda bulunuyor. Bu durum, kilo kontrolü ve genel enerji düzeylerinin artması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, düzenli ve ölçülü tüketildiğinde, bu doğal kombinasyonun diyet programlarına eklenmesinin metabolik süreçleri canlandırabileceğini ve kilo verme sürecine yardımcı olabileceğini ifade ediyor.