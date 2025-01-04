Canan Karatay mutlaka yapın dedi; Bir kaşığı karaciğeri yeniliyor

Karaciğeri temizleme, sindirimi destekleme ve bağışıklığı güçlendirme konularında etkili olan bu mucizevi baharat, sıcak suyla birlikte tüketildiğinde faydalarını daha da artırıyor.

Sumak, Akdeniz ve Ortadoğu mutfağının vazgeçilmez bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın da önemli bir destekçisi olarak öne çıkıyor. İşte sumağın sağlığa olan faydaları ve önerilen tüketim şekilleri...



Sumağın Sağlığa Faydaları

1. Karaciğer Dostu

Sumak, karaciğeri toksinlerden arındırarak temizlenmesine yardımcı oluyor ve vücudun doğal detoks sürecini destekliyor.

2. Sindirim Sistemini Destekler

Bir yemek kaşığı sumak, sıcak suyla karıştırılarak tüketildiğinde bağırsakları hızla çalıştırarak hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını hafifletiyor.

3. Güçlü Bir Antioksidan Kaynağı

Sumak, içerdiği antosiyaninler ve flavonoidler sayesinde serbest radikallerle savaşarak vücudu zararlı etkilere karşı koruyor.

4. Kan Şekerini Dengeler

İnsülin direncini azaltıcı etkisiyle sumak, kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı oluyor ve diyabet riskini düşürüyor.

5. Kalp Sağlığını Destekler

Kan basıncını düşürücü etkisiyle bilinen sumak, kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir rol üstleniyor.

6. Bağışıklık Güçlendirici

Sumak, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor ve bağışıklık sistemini destekliyor.

Sumak Çayı Tarifi

Sumak çayı, hem boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir hem de sindirimi destekler. İşte Canan Karatay’ın önerdiği tarif:

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı sumak

1 su bardağı kaynar su

İsteğe bağlı: 1-2 damla kekik yağı

Hazırlık:

Bir bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı sumağı ekleyin.

5 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Süzdükten sonra sade olarak tüketin.

İsteğe bağlı olarak salata soslarına ekleyerek de tüketebilirsiniz.





Sumak Tüketirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tansiyon Hastaları: Sumak, kan basıncını etkileyebilir. Bu nedenle tansiyon problemi olanlar dikkatli tüketmelidir.

Aşırı Tüketim: Fazla miktarda sumak tüketmek hızlı kilo kaybına ve mide sorunlarına yol açabilir.



Kaynaklar: Prof. Dr. Canan Karatay’ın önerileri

Derleme: Gazeteoku.com