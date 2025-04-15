Canan Karatay ısrarla önerdi; 7 günde tığ gibi olun

Yaz mevsimi yaklaşırken, birçok kişi forma girmek için hızlı ve sağlıklı kilo verme yollarını araştırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay tarafından geliştirilen ve uzun süredir gündemde olan Karatay Diyeti, kısa sürede etkili sonuçlar almayı vaat ediyor. 1 haftada 7 kilo verdirdiği iddia edilen bu sistem, tamamen bilimsel temellere dayanıyor ve sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor.

🧬 Karatay Diyeti Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

2011 yılında yayımlanan “Karatay Diyeti” kitabıyla tanıtılan bu yöntem, Türkiye’nin önde gelen iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından Prof. Dr. Canan Karatay tarafından geliştirilmiştir. Diyetin temel amacı, insülin direncini kırmak ve yağ yakımını hızlandırmaktır. Sağlıklı yağlar, doğal protein kaynakları ve düşük glisemik indeksli gıdalara dayalı bu beslenme modeli, kalıcı ve dengeli kilo kaybı sağlar.

🧩 Karatay Diyeti Nasıl Uygulanır? Temel Kurallar Nelerdir?

Günde sadece 2 ana öğün içeren bu sistem, öğünler arasında minimum 5 saatlik bir aralık olmasını öneriyor. Diyetin temel kuralları ise şunlar:

Ekmek, şeker, unlu mamuller, pirinç ve patates kesinlikle yasak.

Sağlıklı yağlar ve doğal protein kaynakları serbest.

Tüm yemekler düşük ısıda ve uzun sürede pişirilmelidir.

Günde 8-10 bardak su içilmelidir.

Fiziksel aktivite mutlaka artırılmalı.



🥄 Serbest ve Yasak Besinler Listesi

Serbest Besinler

Yasaklı Besinler

Zeytinyağı, tereyağı

Ekmek, simit, poğaça

Badem, ceviz, fındık

Şekerli içecekler

Et, balık, tavuk

Pirinç, patates, makarna

Yoğurt, peynir, süt

Hazır gıdalar, işlenmiş ürünler

Bakliyat, yumurta

Unlu tatlılar, bisküvi vb.

🍳 Karatay Diyeti Örnek Menü (7 Günde 7 Kilo İçin)

✅ Kahvaltı (Saat 08:00 - 09:00)

2 adet haşlanmış yumurta veya menemen

10-12 adet zeytin (zeytinyağı ve kekik eklenmiş)

2-3 dilim tam yağlı beyaz peynir

1 avuç içi ceviz

✅ Öğle Yemeği (Saat 13:00 - 14:00)

Zeytinyağlı sebze yemeği

Bol yeşillikli zeytinyağlı salata

1 su bardağı ayran

✅ Ara Öğün (Opsiyonel, Saat 17:00)

Şekersiz Türk kahvesi veya bitki çayı

✅ Akşam Yemeği (Saat 19:00 - 20:00)

Izgara balık, tavuk ya da kırmızı et

1 kase ev yapımı yoğurt

Zeytinyağlı salata

🧠 Karatay Diyeti ile Neden Bu Kadar Hızlı Kilo Veriliyor?

Bu beslenme planı, insülin dengesini koruyarak kan şekerini sabit tutar. Bu da yağ depolanmasını engellerken, mevcut yağların enerjiye çevrilmesini hızlandırır. Aynı zamanda iştah kontrolü sağlanır ve vücuttaki iltihap seviyeleri düşer. Tüm bu faktörler birleşince, vücut hızlı ama sağlıklı bir şekilde yağ yakmaya başlar.

🔗 Daha Fazla Bilgi İçin: Canan Karatay Resmi Web Sitesi