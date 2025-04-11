Canan Karatay, İbn-i Sina'dan örnek verdi; Bağırsağı demir gibi yapıyormuş

Modern tıbbın temellerini atan bu büyük dahi, o dönemden günümüze kadar sağlık, beslenme ve yaşam kalitesi açısından birçok önemli ilkeye işaret etti. Günümüzde ise, bu köklü bilgileri yaşamına entegre eden Prof. Dr. Canan Karatay, doğal antibiyotik olarak bilinen turşunun ve bakliyatların faydalarını büyük bir titizlikle kamuoyuyla paylaşıyor.





Doğanın Şifası: Turşu ve Bakliyatın Gücü

Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hasta olmamak adına, doğanın bize sunduğu mucizelere yönelmek önem kazanıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle kış sebzelerinden elde edilen turşu ve turşu suyunun sağlığa olan katkılarını vurguluyor. Doğal fermantasyonla hazırlanan turşunun, bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotik canlılar içerdiğini belirten Karatay, “Doğal antibiyotik denilen turşu, vücudunuzu hastalıklara karşı koruyan, hazmı kolaylaştıran ve sindirim sisteminize destek olan eşsiz bir besindir,” diyor.

Bakliyatların ise, sindirimi zor gıdalar olmasına rağmen yanında tüketilen turşunun mide ve bağırsak üzerindeki olumlu etkilerine değiniliyor. Prof. Dr. Karatay, “Bakliyatların hazmedilmesinde yaşanan güçlük, doğal fermantasyon sonucu elde edilen turşu sayesinde büyük ölçüde giderilebilir. Bu, bağırsak sağlığının yanı sıra genel sindirim sisteminizin de rahat etmesini sağlar,” açıklamasında bulunuyor.



Bağırsak Sağlığı: Modern Tıbbın Esas Taşı

Bağırsak sağlığının genel vücut sağlığı üzerindeki etkileri, modern tıpta giderek daha çok önem kazanıyor. İbn-i Sina’nın “İnsan bağırsakları yaklaşık 12 metredir” sözü, bugün bile geçerliliğini korurken; Prof. Dr. Canan Karatay, bağırsak sağlığının düzenli çalışmasının, sindirim, kolesterol dengesi ve hatta uyku kalitesi üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade ediyor. Özellikle düzenli bağırsak hareketlerinin kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sorunlara çözüm sunduğunu belirten Karatay, “Bağırsaklarınız ne kadar sağlıklıysa, vücudunuz o kadar güçlü ve dirençli olur,” diyor.



Turşu Salatası: Şifayı Tabağınıza Taşıyan Tarif

Geleneksel beslenme alışkanlıklarını modern tıbbın önerileriyle harmanlamak, sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olarak görülüyor. Prof. Dr. Canan Karatay, doğal antibiyotik özelliği taşıyan turşu ve sebzeleri değerlendirerek evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz turşu salatası tarifini paylaşmış durumda:

Malzemeler:

Kış sebzeleri: Karnabahar, pancar, lahana, kereviz, soğan ve sarımsak

Doğal fermantasyon sürecinin tamamlanması için en az 3 ila 6 ay bekletilmiş turşu

İsteğe bağlı olarak; limon suyu, zeytinyağı veya doğal sirke

Hazırlanış:

Sebzeleri özenle temizleyin ve uygun büyüklükte dilimleyin.

Tuz ile ovalanarak sebzelerin içindeki nemin açığa çıkmasını sağlayın.

Limon suyu, zeytinyağı veya doğal sirke ekleyerek lezzeti ve şifa değerini artırın.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve fermente olmaya bırakın.

Bu tarif sayesinde, turşunun hem fermente yapısının hem de probiyotik özelliklerinin faydalarından yararlanarak, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve sağlıklı bir bağırsak düzeni elde edebilirsiniz.