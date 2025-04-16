Canan Karatay her sabah en az 1 tane tüketin dedi; Etkisi fena

Demir eksikliğinin baş dönmesinden nefes darlığına kadar pek çok hayati sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çeken Karatay, kahvaltıda yumurta ve pekmezin vazgeçilmez olduğunu belirtiyor.

Canan Karatay’dan Uyarı: “Demir Olmazsa Hayat Durur”

Prof. Dr. Canan Karatay, her fırsatta demir içeriği yüksek besinlerin günlük yaşamda düzenli tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Demirin eksikliği sadece halsizlik değil; kalp ritminden akciğer sağlığına kadar birçok organı etkileyebiliyor.

“Demir eksikliği ciddi bir sağlık sorunudur, önlem almak gerekir.” diyen Karatay, özellikle kahvaltı öğününde bu elementin takviyesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.





Demir Deposu Kahvaltılık: Yumurta

Canan Karatay’a göre yumurta, kahvaltının olmazsa olmazı.

Her gün tüketilmeli: Karatay, Japonya’da günde 5-10 yumurta tüketildiğini belirtiyor.

Hamileler ve çocuklar için önemli: Zeka gelişimini destekliyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

Demir ve protein deposu: Özellikle sarısı, demir içeriğiyle öne çıkıyor.





Pekmezle Demiri Destekleyin

Yumurtayla birlikte Karatay’ın önerdiği bir diğer kahvaltılık ise pekmez.

Doğal enerji kaynağı

Demir açısından zengin

Kansızlığa karşı koruyucu





Demir Eksikliği Hangi Belirtilere Yol Açar?

Sürekli yorgunluk

Baş dönmesi

Kalp çarpıntısı

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Konsantrasyon zayıflığı

🔗 Kaynak: Beslenme konusunda daha fazla bilgi almak için Sağlık Bakanlığı Beslenme Rehberi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.