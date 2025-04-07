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Canan Karatay, genç kalmanın formülünü verdi; Ona sürüp yeyin

Ünlü Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Bodrum'daki tatili sırasında yaptığı açıklamalarla sağlıklı yaşamın sırlarını paylaştı.

Canan Karatay, genç kalmanın formülünü verdi; Ona sürüp yeyin

"Hakiki zeytinyağı kilo verdirir" diyen Karatay, doğal beslenme alışkanlıklarının kendisini genç ve dinç tuttuğunu vurguladı.

Zeytinyağı: Meyve Suyu Mu, Yağ Mı?

Karatay'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"Zeytinyağı yağ değil, zeytin meyvesinin suyudur" diyerek, bu mucizevi besinin işlenmiş yağlarla karıştırılmaması gerektiğini belirtti. "Ana sütü kadar değerli" olduğunu ifade ederek, her öğünde kullanılmasını önerdi.

Yoğun bakım hastaları, kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için sabah-akşam birer kahve fincanı zeytinyağı içmelerini tavsiye etti.

Zeytinyağının 7 Şaşırtıcı Faydası

Bağırsak sağlığını korur: Dost bakterileri artırır.

Kanı sulandırır: Kalp krizi riskini azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir: Özellikle kış aylarında vücut direncini artırır.

Alzheimer'a karşı korur: Beyin sağlığını destekler.

Serbest radikallerle savaşır: Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir.

Şeker hastalığını önler: İnsülin direncini kırar.

Karaciğer yağlanmasını engeller: Detoks etkisi yaratır.

"Kalorisine Aldanmayın, Zeytinyağı Şişmanlatmaz!"

Yüksek kalorisine rağmen zeytinyağının kilo aldırmadığını, aksine metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olduğunu söyleyen Karatay, "Doğru yağ tüketimiyle sağlıklı kilo verebilirsiniz" dedi.

Tereyağı ve Turp İkilisi Kışın Vazgeçilmezi

Urfa ve Trabzon tereyağını öven Karatay, "İçinde %40 zeytinyağı bulunur, damarları tıkamaz" açıklamasını yaptı.

Kış ayları için "Kahvaltıda turp sürüp yiyin" tavsiyesinde bulundu. Turpun bağışıklık güçlendirici etkisine dikkat çekti.

Karatay'ın Gençlik Sırrı: Doğal Beslenme ve Düzenli Hareket

Günlük rutinini paylaşan Karatay, "Tereyağı, zeytinyağı, yerli fındık-fıstık tüketiyorum. Her gün 3 saat yüzüp güneşleniyorum" dedi.

Uyku düzenine dikkat ettiğini ve bağırsak sağlığını korumanın önemini vurguladı.

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