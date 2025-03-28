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Canan Karatay bundan daha faydalı tatlı yok dedi! Beyni zırh gibi koruyor

Sağlıklı beslenme trendlerinin yükseldiği bu dönemde, Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği doğal incir tatlısı, hem bayram sofralarının hem de günlük beslenmenin vazgeçilmezi olmaya aday.

Canan Karatay bundan daha faydalı tatlı yok dedi! Beyni zırh gibi koruyor

Rafine şeker içermeyen, katkısız ve sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu tarif, özellikle tatlı krizlerini sağlıklı yönetmek isteyenler için ideal.


🍯 Karatay'ın İncir Tatlısı Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

✔ Kuru incir (organik)

✔ Ceviz içi (her incir için 1 adet)

✔ Günlük süt (pastörize edilmemiş)

Hazırlık (15 dk + 1 gece bekletme):

1️⃣ İncirlerin sap kısımlarını kesin ve geniş bir kaba dizin.

2️⃣ Üzerine kaynar su ekleyerek 10 dakika yumuşamaya bırakın.

3️⃣ Yumuşayan incirlerin içine cevizleri yerleştirin.

4️⃣ Servis tabağına alıp üzerini geçmeyecek kadar süt ekleyin.

5️⃣ Oda sıcaklığında 1 gece bekletin (süt kıvam alana kadar).

📌 Püf Noktası: Karatay, sütün günlük ve çiğ olması gerektiğini özellikle vurguluyor.

🧠 5 Önemli Faydası

1️⃣ Beyin Dostu: Cevizdeki omega-3 + incirdeki B vitaminleri hafızayı güçlendirir.

2️⃣ Şekersiz: Glisemik indeksi düşük olan incir, kan şekerini dengeler.

3️⃣ Bağırsak Sağlığı: 1 porsiyonu günlük lif ihtiyacının %20'sini karşılar.

4️⃣ Kemik Gelişimi: Süt ve cevizle gelen kalsiyum-magnezyum desteği.

5️⃣ Tok Tutucu: Ara öğün olarak tüketildiğinde 4-5 saat tokluk sağlar.

🌿 Bu tarif kimler için uygun?

Diyabet hastaları (doktor onayıyla)

Glutensiz beslenenler

Çocukların zihinsel gelişimini desteklemek isteyen ebeveynler

📌 Not: Tarif, Karatay'ın "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" kitabında da yer alıyor.

👉 Siz de bu pratik tarifi deneyerek #KaratayTatlısı etiketiyle paylaşabilirsiniz! 🍴✨

🔍 Kaynak: Canan Karatay Resmi Sitesi | Karatay Mutfağı Kitabı

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