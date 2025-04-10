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Canan Karatay açıkladı; Zekayı tavan yaptıran tarif!

Günümüzde, sağlıklı yaşamın ve beyin fonksiyonlarının desteklenmesinde kahvaltının önemi büyüktür.

Canan Karatay açıkladı; Zekayı tavan yaptıran tarif!

Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltıda yumurtanın zekayı ve vücudu olumlu yönde etkilediğini sıkça vurguluyor. Yumurtanın haşlanarak tüketilmesi en faydalı yöntemlerden biri olsa da, günlük rutinde farklı tatlar denemek isteyenler için alternatif kahvaltılık tarifler de sunuyor. İşte, Canan Karatay’ın kaya tuzu ile mükemmel uyum sağlayan ve zeka gücünü artırdığı söylenen akıtma tarifi:

Akıtma İçin Gerekli Malzemeler

1 Su Bardağı Ekşimik Suyu: Süt veya su da tercih edilebilir.

1/3 Su Bardağı Un

¼ Çay Kaşığı Karbonat

Tereyağı

Kristal Kaya Tuzu

Akıtma Tarifi Adım Adım

Hazırlık:

Küçük bir kasede un, karbonat ve kristal kaya tuzunu karıştırın.

Hamurun Oluşumu:

Ekşimik suyunu yavaş yavaş ekleyerek, unu tek seferde eklememeye dikkat edin. Böylece hamurun kıvamı boza benzer, akıcı bir yapı kazanır.

Pişirme:

Yayvan bir tavayı kısık ateşte ısıtın. İlk olarak 1 çay kaşığı tereyağını tavaya ekleyin. Ardından, 2-3 yemek kaşığı kadar hazırladığınız akıtma hamurunu tavaya dökün.

Yayma ve Kızartma:

Hamuru tahta kaşığın ters yüzüyle nazikçe yayarak krepi andıran ince bir tabaka oluşturun. Alt kısmı hafifçe kızarınca dikkatlice ters çevirip diğer yüzünü de aynı şekilde pişirin.

Servis:

Sıcak olarak servis yapın. Yanında avuç içi kadar beyaz peynir veya ekşimik ekleyerek, lezzetin ve sağlığın keyfini çıkarabilirsiniz.

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