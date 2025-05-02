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Canan Karatay 15 sene gençleştiren besini duyurdu; Gece yatmadan önce yiyin

Prof. Dr. Canan Karatay, her gün düzenli kivi tüketiminin cilt sağlığını koruyarak kişiyi 10 yaş gençleştirebileceğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini açıkladı.

Canan Karatay 15 sene gençleştiren besini duyurdu; Gece yatmadan önce yiyin

Ciltteki kırışıklıklar ve yaşlanma belirtileri birçok kişinin estetik çözümlere yönelmesine neden olurken, Prof. Dr. Canan Karatay, genç kalmanın formülünü bıçak altına yatmadan, doğal yollarla açıklıyor. Karatay’a göre, gençlik iksiri zeytinyağından sonra bu kez kivi! C vitamini deposu olan bu tropikal meyvenin, düzenli tüketildiğinde vücuda tazelik ve enerji kattığını, cilt elastikiyetini artırdığını ve yılların etkisini azalttığını savunuyor.


🧬 Kivi ile Cildinizde 10 Yıl Geriye Gidin!

Canan Karatay, her gün bir adet kivi tüketmenin hem cilt sağlığını koruduğunu hem de yaşlanma belirtilerini geciktirdiğini vurguladı. Özellikle göz altı torbaları, ince kırışıklıklar ve cilt sarkmalarına karşı etkili olduğunu belirttiği kiviyi, günün her saatinde — uyumadan önce dahil — tüketmenin zararlı olmadığını belirtiyor.

Karatay’ın bu önerisi, doğal antioksidan içeriği sayesinde estetik çözümlere alternatif arayanlar için oldukça dikkat çekici.

🌿 Kivinin Bilimsel Olarak Desteklenen Faydaları

✅ Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kivi, bağışıklık sistemini destekleyen yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içerir. Serbest radikalleri etkisiz hale getirerek enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır.

✅ Sindirimi Düzenler

Diyet lifi açısından zengin olan kivi, sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Kabızlığı önler, bağırsak hareketlerini destekler.

✅ Cilt Gençliğini Korur

Antioksidan özellikleri sayesinde kollajen üretimini destekleyerek cildin daha sıkı ve canlı görünmesine katkı sağlar. Ayrıca içerdiği lutein, cilt hücrelerini UV ışınlarına karşı korur.

✅ Astım Semptomlarını Hafifletebilir

Yüksek C vitamini içeriği sayesinde astım belirtilerini azaltabileceği yönünde araştırmalar bulunuyor. Özellikle çocuklarda solunum yolları fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiş.

✅ Göz Sağlığına Destek

İçerdiği lutein ve zeaksantin sayesinde retina sağlığını koruyarak göz hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlayabilir.


👩‍⚕️ Karatay’dan Doğal Güzelliğe Vurgu

Prof. Dr. Karatay, dıştan yapılan uygulamalardan ziyade, sağlıklı bir cilt için içeriden desteklemenin çok daha etkili olduğunu belirtiyor. “Kimyasal kozmetik ürünleri bir yere kadar işe yarar. Gerçek gençlik, doğru besinleri tüketmekten geçer,” diyerek sağlıklı beslenmenin yaşlanmayı yavaşlatmadaki kilit rolüne dikkat çekiyor.


📌 Kiviyi Ne Zaman ve Nasıl Tüketmeli?

Sabah aç karnına veya kahvaltıda

Ara öğünlerde

Gece uyumadan önce (aç değilse)

Kiviyi yoğurtla karıştırarak, salatalara doğrayarak ya da smoothie içinde değerlendirebilirsiniz.

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