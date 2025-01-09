Bunu yiyenin demir gibi vücudu oluyor; İşte Canan Karatay'ın sırrı

Beslenme uzmanlarının önerileri, bu konuda yol gösterici olabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı bir vücuda sahip olmanın sırrını açıklarken, herkesin evinde kolayca bulabileceği bir gıda ile bunu başarabileceğinizi söylüyor. Üstelik bu tarifin faydalarından yararlanmak için her gün yalnızca 1 kaşık tüketmek yeterli.

Peki, bu besin nedir ve faydaları nelerdir? Detayları sizin için derledik.

Tahin: Doğanın Şifa Kaynağı

Canan Karatay, sağlıklı bir vücut ve enerji dolu bir yaşam için tahin tüketimini öneriyor. Tahin, susamdan elde edilen yüksek besin değeri taşıyan bir gıdadır. Günde bir kaşık tahin tüketmenin sağlığa olan faydaları, uzmanlar tarafından da sıkça vurgulanmaktadır.

Tahin Tüketmenin Öne Çıkan Faydaları

Yüksek Besin Değeri Taşır

Tahin, protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir kaynaktır. İçeriğinde özellikle kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminleri bolca bulunur.

Kemik Sağlığını Destekler

Kalsiyum ve magnezyum içeriği, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Düzenli tahin tüketimi, özellikle kemik erimesine karşı koruma sağlar.

Kalp Sağlığını Korur

Tahindeki omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, kalp dostu yağlar arasında yer alır. Bu yağlar, kolesterolü düzenler ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Tahin, içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Bu sayede vücut, zararlı maddelere ve serbest radikallere karşı korunur.

Sindirim Sistemi Üzerinde Olumlu Etkiler Sunar

Lif açısından zengin olan tahin, bağırsak sağlığını destekler ve sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda kabızlık sorunlarına karşı etkili bir doğal çözümdür.

Cilt Sağlığını Destekler

Tahin, E vitamini açısından zengin olmasıyla cilt sağlığını destekler. Cildin parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olurken, yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.

Nasıl Tüketmelisiniz?

Tahin, pekmezle birlikte tüketildiğinde lezzetli bir alternatif sunsa da tek başına da tüketilebilir. Günde 1 kaşık tahin, vücudun ihtiyaç duyduğu birçok besin öğesini almanızı sağlar. Özellikle kahvaltıda tahin tüketerek güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz.

Kaynak: Tahin Besin Değerleri: tr.wikipedia.org