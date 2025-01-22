GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Sağlık /

Beyni hemen yaşlandırıyor; Herkes yapıyor, yapmayın

Modern yaşamın getirdiği değişiklikler, insan alışkanlıklarını ve biyolojik süreçlerini derinden etkiliyor.

Beyni hemen yaşlandırıyor; Herkes yapıyor, yapmayın

Teknolojik cihazların, telefonların ve televizyonların aşırı kullanımı, uyku düzeninin bozulmasına yol açabiliyor. Bilim insanları, sağlıklı bir uyku düzeninin yalnızca fiziksel sağlığı değil, zihinsel fonksiyonları da doğrudan etkilediğini belirtiyor. Uyku problemlerinin, beynin yaşlanma hızını artırdığına dair önemli bulgular mevcut.

Uyku Problemleri Beyni Nasıl Etkiliyor?

Günümüzde pek çok insan, düzensiz uyku saatleri ve yetersiz uyku süresi nedeniyle bilişsel performansında düşüş yaşıyor. Sabah erken kalkmak, gece geç yatmak ve kaliteli uyku alamamak, beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya sebep olabiliyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, uyku bozukluğu yaşayan bireylerin beyin yaşlanma sürecinin hızlandığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, uyku sırasında beynin kendini yenilediğini ve toksinlerden arındığını belirtiyor. Ancak düzensiz uyku, bu sürecin aksamasına neden olarak hafıza, öğrenme ve odaklanma becerilerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Uyku eksikliği uzun vadede zihinsel performansı düşürerek, ileri yaşlarda demans gibi nörolojik hastalıkların riskini artırabiliyor.

Beyin Yaşlanmasını Hızlandıran Faktörler

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda, uyku problemlerinin beyin sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. 40’lı yaşlardaki bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda, uyku düzeni hakkında bilgi toplandı ve bu kişilerin beyinleri MR taramalarıyla analiz edildi. Elde edilen bulgular, uyku problemi yaşayan kişilerin beyin yapısında belirgin değişimler olduğunu ortaya koydu.

Araştırmalar, uyku düzensizliği yaşayan bireylerin beyinlerinde yaşlanma sürecinin hızlandığını gösterdi. Buna karşın, sağlıklı bir uyku düzenine sahip bireylerde bu sürecin daha dengeli ilerlediği gözlemlendi. Uzmanlar, düzenli ve kaliteli uykunun beyin sağlığını koruyarak yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini belirtiyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları
SON HABERLER
Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme 2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları