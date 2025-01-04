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Beyin kanserinin ilk belirtisi buymuş

Baş ağrısı, başın farklı bölgelerinde hissedilen rahatsızlık veya ağrı hissi olarak tanımlanır ve genellikle zararsızdır.

Beyin kanserinin ilk belirtisi buymuş

Bazı durumlarda baş ağrıları ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Beyin tümörü, nadir de olsa, baş ağrısının altta yatan nedenlerinden biri olabilir.

Baş Ağrısının Zamanlaması Önemli

Dr. Martin, 1 milyondan fazla takipçisiyle paylaştığı bir açıklamada baş ağrısı zamanlamasının önemine vurgu yaparak, “Baş ağrısı sabah saatlerinde daha şiddetliyse, bu büyük bir tehlike işaretidir” dedi. Baş ağrısı ile birlikte mide bulantısı ve kusma gibi semptomların da dikkatle izlenmesi gerektiğini belirten Martin, bu belirtilerin beyin basıncının artmasıyla ilişkili olabileceğine işaret etti.

Özellikle çocuklarda sabah saatlerinde baş ağrısı ve kusmanın birlikte görülmesinin önemli bir uyarı sinyali olduğunu belirten Martin, bu durumun birkaç gün süremesi halinde mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguladı.

Beyin Tümörü ve Baş Ağrısı

Beyin Tümörü Vakfı’na göre, baş ağrıları genellikle tümörün kan damarları ve sinirler üzerindeki baskısı sonucu beyin basıncının artmasıyla ilişkili olarak ortaya çıkar. Her yıl yaklaşık 12 bin kişiye beyin tümörü teşhisi konulurken, bu vakaların 500 kadari çocuklardan oluşmaktadır.

Beyin tümörlerinin çoğu kanserli olmasa da, kötü huylu tümörlerin erken teşhisi hayat kurtarıcı olabilir. Ancak kötü huylu tümörlerde beş yıldan fazla yaşama oranının %12 gibi düşük bir seviyede olduğu belirtilmiştir.

Diğer Belirtiler

Dr. Martin, baş ağrısının yanı sıra geçmek bilmeyen yorgunluk, işitme veya konuşma sorunlarının da beyin kanseri semptomları arasında yer alabildiğini ifade etti. Cancer Research UK ise, beyin tümörlerinin bulanık görme ve çift görme gibi göz hareketlerinde anormalliklere neden olabileceğini belirtiyor.

Özellikle çocuklarda koordinasyon kaybı ve kas gücü sorunlarının da dikkatle izlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu semptomların varlığı, derinlemesine bir değerlendirme gerektirebilir.

Teşhis ve Tedavi

Dr. Martin, şüpheli durumlarda hastaların bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MRI) gibi görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesini öneriyor. Bu tetkikler, tümörün varlığı ve yayılımı konusunda ayrıntılı bilgi sağlayabilir.

Kaynaklar:

Dr. Martin'in açıklamaları
Beyin Tümörü Vakfı
Cancer Research UK

Derleme: gazeteoku.com

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