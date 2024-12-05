Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı

Kış aylarının en çok tercih edilen lezzetlerinden biri kabak tatlısıdır. Başta Afyonkarahisar olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde farklı yorumlamalarla hazırlanır. Genellikle ceviz, fındık ya da kaymakla servis edilir. Ancak kabak tatlısı yaparken erime ve şekerlenme sorunu ev hanımlarının korkulu rüyasıdır. Neyse ki endişelenmenize hiç gerek yok bu basit teknikler sayesinde kabak tatlınız lokum gibi oluyor ve asla erimiyor. İşte kabak tatlısının tüm lezzetini ortaya çıkaran o tarif:

ERİMEYEN VE ŞEKERLENMEYEN KABAK TATLISI TARİFİ

2 kg balkabağı

3 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın.

Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğin uzunlukta doğrayın.

Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin.

2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok.

Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir.

Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz.

Aynı şekilde kabak tatlınızı fırında pişirerek de çok hoş bir tat elde edebilirsiniz.

PİŞİRMEDEN ŞEKERLEYİN ANCAK ÇOK FAZLA TUTMAYIN

Kabak tatlısının yumuşamaması ve erimemesi adına en iyi kabak seçimi ve pişirme tekniği mühimdir. Kabakların olgun, sert dokulu ve çok sulu olmayan cinslerinden seçilmesi şarttır. Pişirmeden evvel kabakları şekerle bir süre bekletip suyunu salmasını sağlayın, fakat şekerle fazla uzun süre bekletmek kabakların yumuşayıp erimesine yol açabilir. Kısık ateşte ve az su ekleyerek pişirmek, kabakların formunu korumasını destekler. Aynı zamanda, pişirme esnasında karıştırmaktan kaçınmalı ve kabağın üzerine bastıracak ağırlıklar koymamalısınız. Denetimli bir pişirme ile kabaklar hem lezzetli hem de bütün kalır.

DİNLENDİRMEYİ UNUTMAYIN

Kabak tatlısını pişirdikten hemen sonra yemekten kaçının. İyi bir kıvam alması ve şekerini çekmesi için oda sıcaklığında soğutun ve ardından buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Bu kabak tatlısının kıvam almasını sağlayacaktır. Ceviz, tahin, kaymak veya fındık ile servis edebilirsiniz.



Kaynak: Nefisyemektarifleri.com

Derleme: Gazeteoku.com