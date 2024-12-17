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80'lik Canan Karatay uzun yaşamın reçetesini verdi; Vücudu demir gibi yapıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yaşamın sırrını birçok kez açıklamış ve bu konuda pek çok röportaj vermiştir.

80'lik Canan Karatay uzun yaşamın reçetesini verdi; Vücudu demir gibi yapıyor

Kendisi, sağlıklı ve uzun bir yaşam için doğru beslenmenin kritik öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Karatay, 100 yaşını geçen kişiler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, uzun yaşamın temelinde sağlıklı beslenme ve şekerden uzak durmak bulunduğunu belirtiyor.

81 Yaşında Sağlıklı ve Dinç: Canan Karatay’ın Yaşama Dair Sırları

81 yaşındaki Canan Karatay, sağlıklı yaşlanmanın temelinde beslenme alışkanlıklarının ve yaşam biçimlerinin bulunduğunu ifade ediyor. Karatay, 100 yaşını geçen insanlarla ilgili yapılan bir araştırmayı şöyle anlatıyor:

"100 yaşını aşan kişilerin ortak bir noktası var. Bunların arasında alkol tüketen ve sigara içenler de olsa da, hepsinin insülin hormonunun 5 civarında olduğunu görüyoruz. Şekerin en tatlı zehir olduğunu unutmamalıyız. Pek çok insan hiç doktora gitmeden, hastalanmadan uzun yıllar yaşamış. Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar bunlarda görülmemiş. Yaşam biçimleri ve beslenmeleri bu kişilerin sağlıklı kalmalarındaki temel faktörlerden."

Balkanlar ve Kafkaslar: Uzun Yaşamın Sırları

Canan Karatay, Balkanlar ve Kafkaslar'da yaşayan insanların uzun ömürlü olduklarını da örnek gösteriyor. Bu bölgelerdeki insanların sağlıklı ve uzun yaşamasının temelinde doğal beslenme alışkanlıklarının olduğunu belirtiyor:

"Menkinçov, Rus bilim insanı, bu bölgelerdeki insanların uzun yaşamını araştırmış. Yedikleri besinlerin içinde kimyasal katkı maddelerinin yer almadığını ve ev yoğurdu gibi probiyotikler tükettiklerini keşfetmiş. Bu yoğurtlar, içerdiği canlı bakteriler sayesinde sindirim sistemi sağlığını iyileştiriyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Ayrıca, doğal beslenme ve stressiz bir yaşam tarzı bu insanların uzun ömürlü olmalarındaki önemli faktörlerden."

Stresten Uzak, Doğayla İç İçe Yaşam

Prof. Dr. Canan Karatay, modern yaşamın stres ve kalabalık ortamlarından uzak kalmanın, uzun yaşam için önemli olduğunu vurguluyor. Doğayla iç içe olmak, güneş, deniz, hayvanlar ve bitkilerle etkileşimde bulunmak, sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarını oluşturuyor. Karatay, günümüzün teknolojik bağımlılığına dikkat çekerek, "Bugün insanlar, akıllı telefonlarla mesajlaştıkları, her şeyin hızla ve kolayca kontrol edilebildiği bir dünyada yaşıyor. Ancak doğayla iç içe olmak, sağlıklı yaşamanın en önemli unsurlarından biridir" diyor.

Doğal Beslenme ve Ev Yapımı Ürünler

Karatay, insanların ev yapımı turşularını, sirkelerini ve probiyotik içeren yiyecekleri tüketmeleri gerektiğini de belirtiyor. Kendi anneannesinin sağlıklı yaşam tarzına değinen Karatay, "Anneannem, son yıllarına kadar baklavasını da açar, yemeğini de yapardı. Gözlemlediğim kadarıyla tereyağını bolca kullanırdı ve bu, onun sağlıklı yaşamasında önemli bir rol oynadı," şeklinde konuşuyor.

Kaynak: Prof. Dr. Canan Karatay’ın Uzun Yaşamın Şifresi

Derleme: Gazeteoku.com

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