40 yıllık eski şarküretici sırrını açıkladı: 1 kaşık eklediğinizde bile zeytinlerin beyazlanmasını bıçak gibi kesiyor

Hem yeşil hem de ziyah zeytin, faydalı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Kalp dostu tekli doymamış yağlar barındırarak kolesterol düzeylerini dengeler ve kalp rahatsızlıkları riskini minimuma indirger. E vitamini, demir ve kalsiyum gibi minerallerle cilt sağlığını destekler, kemikleri kuvvetlendirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü antioksidan içeriği sayesinde zararlı maddelere karşı korur ve iltihaplanmayı indirir. Lifli yapısı, sindirime yardım ederken natürel olarak az karbonhidrat ve şeker içeriğiyle dengeli beslenmeye yardımcı olur. Periyodik olarak yenmesi genel sağlığı iyileştirir.

ZEYTİNYAĞI EKLEMEYİ SAKIN UNUTMAYIN

Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Zeytinlerin küflenmesini engellemek için en etkili yöntemlerden biri, zeytinlerinizi zeytinyağı ile saklamaktır. Zeytinyağı, hem zeytinin tazeliğini korur hem de bakterilerin çoğalmasını engeller. Eğer zeytinlerinizde küflenme başladığını fark ettiyseniz, üzerine bir kaşık zeytinyağı ekleyerek karıştırabilirsiniz. Bu uygulama, zeytinin üzerinde koruyucu bir katman oluşturarak, uzun süre taze kalmasını sağlar.

Zeytinleri çekirdekli ya da çekirdeksiz olarak derin dondurucuda muhafaza etmek mümkündür. Kullanacağınız oranı porsiyonlayıp hava almayan poşetlere ekleyerek donmuş halde uzun süre saklayabilirsiniz. Eğer tuzlama işlemi uygulanmış zeytinlere sahipseniz, cam kavanozda serin bir buzdolabı rafında muhafaza etmek, natürel lezzetini ve dokusunu korur. Plastik kaplardan kaçınmak, zeytinin tadını ve kokusunu değiştirmemesi açısından mühimdir.

ZEYTİNİN ACISI NASIL GİDERİLİR?

Zeytin bazı işlemlerden geçmeden önce epey acı bir meyvedir. Bu nedenle toplandıktan sonta genellikle kostik soda ve su karışımı ile acısı giderilmektedir. Buna rağmen bazı zeytinlerin sizi acılık yönünden rahatsız ettiğini hissediyorsanız tuzlu suya ekleminizi tavsiye ederiz.

Kaynak: Milliyet.com.tr

Derleme: Gazeteoku.com