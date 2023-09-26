Zam müjdesi yolda nereye takıldı, hala ne bekleniyor? Akif Beki yazdı

Memurlara yapılan zammın ardından emekliler kendilerine yapılan zammı yetersiz bulunca ara zam veya iyileştirme yapılacağı yönünde son günlerde kulis haberleri artmaya başlamıştı. Öyleki Cumhuriyetin 100üncü yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere 100. yıl ikramiyesi verilmesi de kulislerde yer alan bilgilerin arasında. Peki emeklilere yüm verilmes planlanan iyileştirme ve ikramiyeler ne zaman belli olacak?

Karar yazarı Akif Beki bu hafta kaleme aldığı yazısında buna değindi. İşte Beki'nin yazısının bazı bölümleri:

EMEKLİLERE ZAM NEREDE TAKILDI?

New York'tan dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, emekliye zam düzenlemesi soruldu. "Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda... 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz" dedi. Memurlardan 6 ay sonra iyileştirme, ne kadar kısa bir zaman? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da bir TV'de soruldu. "Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

HALA AÇIKLAMASI YOK

Hızlı karar alma sistemi, emekli maaşlarına gelince mi yavaşladı? Niye uzuyor, şu zam müjdesi yolda nereye takıldı, ne bekleniyor; hâlâ açıklaması yok. Ama biliyoruz; ekonomi müsait değil. Yanlış, kötü politikaların bedeli de en alttakilere ödetiliyor.

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