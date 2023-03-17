Zafer Şahin: Reklamsız kardeşlik

İşte Zafer Şahin'in yazısı:

Geçtiğimiz hafta sonu bir grup gazeteciyle deprem bölgesindeydik. Gittiğimiz her yerde Türkiye’nin farklı illerinden en az 3-4 belediye başkanıyla karşılaştım. Sadece başkanlar değil, AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de bölgeden hiç ayrılmıyor. Depremin ilk gününden itibaren sahaya inen AK Partili belediyelerin hikâyesini Elbistan’daki konteyner kentte Özhaseki’den dinledim.En sonda yazacağımızı başta söyleyelim: Reklamsız, algısız sadece yaraları sarmak için taşın altına elini değil gövdesini koyan belediyeler bölge insanının kalbinde adeta taht kurmuş durumda. Depremle sarsılan il ve ilçelerde konteyner kentlerden altyapı çalışmalarına, içme suyundan yemek dağıtımına kadar el atmadıkları sorun yok.Peki, bu büyük organizasyon nasıl hayata geçirilmiş? Tabii ki “Kardeş Belediye” formülüyle. AK Parti tam 250 belediyeyi depremden etkilenen il ve ilçelerle kardeş ilan etmiş. Başkanlara “Bölgede hayat normale dönene kadar buradasınız” talimatı verilmiş.Depremden en çok etkilenen illerin başındaki Hatay ile 5’i büyükşehir, 7’si il, 82’si ilçe tam 94 AK Partili belediye kardeş olmuş. Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya Büyükşehir...

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