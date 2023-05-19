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Zafer Şahin: Mutfaktan kalpaklı Atatürk’e mecburi dönüş

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Mutfaktan kalpaklı Atatürk’e mecburi dönüş" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

Zafer Şahin: Mutfaktan kalpaklı Atatürk’e mecburi dönüş

İşte Zafer Şahin'in yazısı:

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun sonuç vermeyen seçim kampanyasının en önemli ayaklarından biri evin mutfağından çektiği videolardı.Kemal Bey’in farklı konulara işaret ettiği o videolarda değişmeyen tek şey arkasına aldığı mutfak tezgâhının üzerindeki bulaşık deterjanı oldu. Ajans her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor, Kemal Bey’i halktan biri gibi göstermek için mutfak tezgâhındaki deterjanı bile fondan eksik etmiyordu.Ama olmadı… Mutfaktan verilen sert mesajlar, kamu kurumlarına, bürokratlara yapılan tehditler işe yaramadı. Seçmen, Kemal Bey’in vaatlerini inandırıcı bulmadı. HDP’nin oyunu almak için terör örgütünün adını anmamasını, gün aşırı “Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük” istemesini, “Kemalizm ırkçılıktır” diyen akademisyeni İzmir’den liste başı yapmasını affetmedi.Tabii Kemal Bey en nihayetinde bir siyasetçi. İkinci tur öncesinde birdenbire keskin bir U dönüşü ile Atatürk’ü hatırladı. Evin mutfağından çıktı, makam odasına geçti. Son çektiği videoda mesajlar milliyetçi seçmene yönelikti! Fonun değişmez tamamlayıcısı bulaşık deterjanı gitmiş, Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafı gelmişti! “Bu vatanı sokakta bulmadık” diyordu CHP lideri!Kendisine kocaman bir “Günaydın...

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Zafer Şahin Atatürk kemal kılıçdaroğlu
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