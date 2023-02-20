Zafer Şahin: Mühim olan 9 milyon SMS

İşte Zafer Şahin'in yazısı:

İnsanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadıktan sonra toparlanmak kolay değil. 11 il, 23 ilçede yıkıma sebep olan, 13.5 milyon insanı sokakta bırakan iki büyük depremin yaralarını sarmak da.

Ama burası Türkiye… Anadolu’nun fedakâr, vatansever evlatları için zoru başarmak kolay, imkânsız ise sadece biraz zaman alıyor. Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye bir kez daha imkânsızı başaracak.

Çarşamba akşamı 213 televizyon, 562 radyonun ortak yayınında gerçekleştirilen yardım kampanyası bunun en büyük ispatı. Kampanyada toplanan para tam 115 milyar lira. Bu, dünya üzerinde bir yardım kampanyasında ulaşılan en yüksek rakam. Ama o paradan daha kıymetli olan, 9 milyonun üzerinde insanın AFAD ve Kızılay’a yolladığı 50 liralık bağışlar.

O SMS’ler sosyal medyada yürütülen algı operasyonlarına karşı milletin kaya gibi devletinin yanında durduğunun dosta, düşmana ilanı aslında. Millet kendisini devletiyle karşı karşıya getirmeye çabalayan çakallara, ellerini ovuşturarak Türkiye’nin diz çökmesini bekleyen küresel akla ve yerli işbirlikçilerine sağlam bir “Buradayız, başaramayacaksınız” mesajı verdi.

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