GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Zafer Şahin: Kimmiş seçimden kaçan?

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Kimmiş seçimden kaçan?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Zafer Şahin'in yazısı:

Garip ama gerçek…Türkiye depremin yaralarını sarmaya, kışın soğuğunda kendisini sokakta bulan 15 milyon insanına bir çare bulmaya çalışırken muhalefetin gündeminde sadece seçim var!Durup dururken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi 1 yıl ertelemek istediği iddiasını ortaya attılar. Sonra da “Kendi topuna koşan futbolcu” misali bu iddianın altını doldurmaya çalışıyorlar.Erdoğan ya da herhangi bir AK Parti yöneticisinin ağzından “Seçimi erteleyelim” diye bir söz çıkmadı. Tersine, iktidar partisinde seçimin daha önce ilan edildiği gibi 14 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. Muhtemelen 10 Mart günü seçim kararı alınacak, Resmi Gazete’de yayımlanacak ve seçim tarihi 14 Mayıs olarak kesinleşecek.Peki, muhalefet bu tartışmayı niye yapıyor? Daha doğrusu, neden sıcak tutmaya çalışıyor?Cevaba geçmeden önce bir hatırlatma… CHP lideri Kılıçdaroğlu seçimin zamanında yapılmasını istiyor. Çünkü adaylık yolunda epey mesafe aldı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçime bu yüzden itiraz etmiyor, ertelemeye de şiddetle karşı çıkıyor.Seçimin ertelenmesini, hatta 1 yıl sonra yerel seçimle birlikte yapılmasını isteyen “Kılıçdaroğlu ile seçim alınamaz” görüşünü hararetle savunanlar. Yani İyi Parti ve Ekrem İmamoğlu...

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zafer Şahin
ÇOK OKUNAN HABERLER
13,5 milyon emekliye 8000 TL ödeme! TÜED az önce açıkladı, Şubat ayında ödenecek 13,5 milyon emekliye 8000 TL ödeme! TÜED az önce açıkladı, Şubat ayında ödenecek
Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak
SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak
3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz veriyor! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için 28 Şubat son gün 3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz veriyor! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için 28 Şubat son gün
Migros'ta o ürünlere yüzde 35 indirim! Ucuza Ayçiçek yağı almak için son günler Migros'ta o ürünlere yüzde 35 indirim! Ucuza Ayçiçek yağı almak için son günler
Kara kışın yükü bu yardımla hafifliyor! Bakanlık hane başına 7500 TL kış yardımı ödeyecek Kara kışın yükü bu yardımla hafifliyor! Bakanlık hane başına 7500 TL kış yardımı ödeyecek
SON HABERLER
Mahmut Övür: Depremzedeler seçime nasıl bakıyor? Mahmut Övür: Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?
Zafer Şahin: Kimmiş seçimden kaçan? Zafer Şahin: Kimmiş seçimden kaçan?
Hande Fırat: İki resim arasındaki fark Hande Fırat: İki resim arasındaki fark
Ali Karahasanoğlu: Dün “rant-kâr”, bugün “riskli/güvensiz bina, çaresizlik-ölüm”! Ali Karahasanoğlu: Dün “rant-kâr”, bugün “riskli/güvensiz bina, çaresizlik-ölüm”!
Fuat Uğur: New Orleans-Kahramanmaraş hattı ve sistemimizdeki KARA DELİK Fuat Uğur: New Orleans-Kahramanmaraş hattı ve sistemimizdeki KARA DELİK
Mehmet Şeker: Z kuşağının depreme bakışı Mehmet Şeker: Z kuşağının depreme bakışı
Elif Çakır: İktidarımız mutabık kalmış! Elif Çakır: İktidarımız mutabık kalmış!
Ahmet Taşgetiren: “Taraftarlık” körleşmesi Ahmet Taşgetiren: “Taraftarlık” körleşmesi