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Zafer Şahin: Bir 300 milyar dolar hikâyesi

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Bir 300 milyar dolar hikâyesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Zafer Şahin'in yazısı:

CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse…Memur, emekli, çiftçi, atanamayan öğretmen, işçi, ev kadını, vs. millet olarak komple köşeyi döneceğiz. Kemal Bey’in vaatlerinden benim naçizane çıkardığım sonuç bu.Kemal Bey şu ana kadar vatandaşa sadece cennetin tapusunu vadetmedi. Önümüzde daha 6 gün var. Kuvvetle muhtemel, o yönde de bir açıklama yapacaktır.Tabii Kemal Bey’i ve vaatlerini çekemeyen, kıskanan “Nereden bulacak o kadar parayı?” diye bulanık suda balık avlamaya çalışanlar yok değil.CHP lideri “Benim adım Kemal. 300 milyar doları buldum, getirdim” diyor ama bunlar yine ikna olmuyor! Oysa adam “Sana söz baharlar gelecek” bile dedi! Daha ne diyebilirdi ki!Şaka bir yana, bu 300 milyar dolar işi tam bir fiyasko. Şimdi size Kemal Bey’in “Buldum, getirdim” dediği o 300 milyar doların ibretlik hikâyesini anlatacağım.Milletin olmayan bir para üzerinden nasıl kandırıldığını, para için kimlerle görüşüldüğünü ve inandırıcı bulunmadıkları için kapıların nasıl yüzlerine kapatıldığını tüm detaylarıyla öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım…

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Zafer Şahin CHP Kılıçdaroğlu
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