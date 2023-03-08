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Yusuf Ziya Cömert: Seçime denge geldi

Karar Gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, "Seçime denge geldi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Yusuf Ziya Cömert'in yazısı:

Dönüşsüz bir ayrılıktı. One way ticket. İyi Parti lideri Akşener’in Masa’dan kalktıktan sonra yaptığı ağır ithamlarla yüklü konuşması bu izlenimi vermişti.

Tamam, ‘kumar masası’na gitmeyeceksiniz, ‘noter masası’ dediğiniz masadan da kalktınız.

Bu kime yarayacak?

Cumhur İttifakı’na.

Muhaliflerin dünyasında bir yıkım vardı. Artık seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazandığı bir önceki seçimin tekrarı gibi bir şey olacaktı. Masa yerli yerindeyken bile zordu kazanmak. Şimdi daha zor.

6’lı Masa’nın bir yıllık performansı parlak sayılmazdı, arka plandaki çalışma gruplarının ürettiği icraata dair metinler dışında.

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Yusuf Ziya Cömert
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