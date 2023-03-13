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Yusuf Ziya Cömert: Oy karşılığı ahiret garantisi

Karar Gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, "Oy karşılığı ahiret garantisi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Yusuf Ziya Cömert'in yazısı:

Hafız Edhem Mollaömeroğlu adında Rizeli bir ozan vardı vaktiyle.

Halk ozanıydı. Fakat sazı yoktu, sözü vardı.

Daha çok siyaset üzerineydi manzumeleri.

‘Selametçi’ydi. Demirel’e, Ecevit’e çatar, cemiyetteki ahlaki sıkıntıları eleştirir, Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a hicviyeler yazar ama Erbakan’a toz kondurmazdı.

Vaktiyle kasetlerinden biri elime geçmişti. Bazı mısraları hala aklımda.

“Hafiz Edhem çattın sen Başbakan’a/Ne olacak ya tutarsa yakana?”

Ya da…

“Hafiz Edhem yazma Koruturk kizar/Olur ki tutar da zindana atar.”

Son günlerde insanların siyasi tercihleriyle ahiret arasında irtibat kurma arzusunu bastıramayan tipler çoğalınca hatırıma Hafız Edhem’in manzumeleri geldi.

O da girmişti ahiret işine.

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Yusuf Ziya Cömert
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Yusuf Ziya Cömert: Oy karşılığı ahiret garantisi Yusuf Ziya Cömert: Oy karşılığı ahiret garantisi