Yusuf Ziya Cömert: İnsanlar rakamlara dönüşmeden önce...

İşte Yusuf Ziya Cömert'in yazısı:

Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma değil, biteviye rakamlar…

242, 243, 244, 486, 487, 488, 533, 651, 117, 118, 369, 370…

İsimleriyle, umutlarıyla, hayalleriyle, gündelik telaşeleriyle, dertleriyle yaşayıp dururken, kendi evceğizinin altında kalıp ölen, bir anda isimsiz ve kimsesiz kalan insanlar.

Kim bunlar?

Artık kimse değil onlar.

Kadın değil, erkek değil.

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