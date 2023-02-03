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Yusuf Kaplan: Batı’nın korkusu: Türkiye’nin ve İslâm’ın yükselişi (1)

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan, "Batı’nın korkusu: Türkiye’nin ve İslâm’ın yükselişi (1)" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Yusuf Kaplan'ın yazısı:

Önce şunu söyleyeyim: Dünyanın kaderini, önümüzdeki yüzyıllarda alacağı şekli İslâm belirleyecek. Müslümanlar bunu görebilecek özgüvene sahip değiller.

Ama bu gerçeği Batılılar çok iyi biliyorlar.

Batılılar derken özellikle İngilizleri ve Yahudileri kastediyorum.

İngilizlerle Yahudiler küresel sistemin sahipliği konusunda bir asırdır yoğun olarak savaşıyorlar birbirleriyle. Ama iş, İslâm düşmanlığına gelince, birlikte hareket etmekte tereddüt bile göstermiyorlar.

Şark Meselesi, hem Osmanlı’nın hem de bütün Müslümanların ölüm fermanıdır, dense abartılı olmaz sanırım....

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Yusuf Kaplan
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