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Yavuz Donat: Devlet... İşte burada

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Devlet... İşte burada" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Yavuz Donat'ın yazısı:

DİYARBAKIR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ... Yanında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su... Halkın içindeler... Dert dinliyorlar... Depremde evi yıkılanların yarasına merhem oluyorlar. Sonra... Yemek kazanlarının başına geçiyorlar.
Deprem çadırında kalanlara sıcak yemek dağıtıyorlar.

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Yavuz Donat
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