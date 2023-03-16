GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Yavuz Donat: Ankara Ankara güzel Ankara

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Ankara Ankara güzel Ankara" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Yavuz Donat'ın yazısı:

Şehirler... Depremzedeleri misafir etmekte yarışıyorlar... Birincilik başkentte... Misafir 200 binin üzerinde. Ankara'nın ilçeleri arasındaki yarışın birincisi Çankaya... 56 bin 214 depremzede.
Misafirlerin illere göre dağılımına gelince... İlk üç: 

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yavuz Donat
ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşıyla ay sonunu getiremeyenlere çare geldi! E-devletten başvurular yapılacak! Emekli maaşıyla ay sonunu getiremeyenlere çare geldi! E-devletten başvurular yapılacak!
E-devlet başvuru ekranı açıldı! 7500 TL yardım parası almak için tek şart var E-devlet başvuru ekranı açıldı! 7500 TL yardım parası almak için tek şart var
Asgari ücretliye sosyal yardım kapısı aralandı! Bu şartı taşıyan çalışanlar 15 bin TL DEVLET yardımı alacak Asgari ücretliye sosyal yardım kapısı aralandı! Bu şartı taşıyan çalışanlar 15 bin TL DEVLET yardımı alacak
Kredi notu düşük olanlar dert etmeyin! PTT sorgulamadan belgesiz 20 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor Kredi notu düşük olanlar dert etmeyin! PTT sorgulamadan belgesiz 20 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır? PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır?
5 milyon çalışana zam geliyor! Kamu işçilerine yüzde 45 zam garantilendi! 5 milyon çalışana zam geliyor! Kamu işçilerine yüzde 45 zam garantilendi!
SON HABERLER
Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?
EYT Yasasının Onaylanması ile Birçok Bankadan Kredi İmkanları! Hangi Bankalar Düşük Faizli Kredi Verecek? EYT Yasasının Onaylanması ile Birçok Bankadan Kredi İmkanları! Hangi Bankalar Düşük Faizli Kredi Verecek?
PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır? PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır?
Doğalgaz faturası ödemeleri 31 Mayıs’a uzadı! 500 TL üstünde faturası gelenler başvurulara akın etti! Doğalgaz faturası ödemeleri 31 Mayıs’a uzadı! 500 TL üstünde faturası gelenler başvurulara akın etti!
Asgari ücretli vatandaşlara uyarı geldi! Fark birden 734 TL’ye yükseldi! Asgari ücretli vatandaşlara uyarı geldi! Fark birden 734 TL’ye yükseldi!
İsmet Özçelik: HDP 540 milyon lirayı bir ayda iç eder İsmet Özçelik: HDP 540 milyon lirayı bir ayda iç eder
Yavuz Donat: Ankara Ankara güzel Ankara Yavuz Donat: Ankara Ankara güzel Ankara
Elif Çakır: “Varız diyorlar ama devlet hâlâ yok” Elif Çakır: “Varız diyorlar ama devlet hâlâ yok”