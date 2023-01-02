Yasin Aktay: İslam dünyası kendi göbek bağını kesecek

İşte Yasin Aktay'ın yazısı:

2023 yılının ilk günlerinde Müslümanlar olarak dünyamız ve ahvalimiz üzerinde düşünmeye devam edelim.

Yaşadığımız dünyaya daha adil, daha yaşanılabilir, insan onuruna, haysiyetine yaraşır bir düzen için güçlü bir vizyon ve erdemler setini bir tek Müslümanların sunabilecek potansiyele sahip olduğunu söylüyoruz. Bu sözü Müslümanlar adına ne yazık ki çok aşina olduğumuz hamasi bir söyleme daha fazla gaz vermek için söylüyor değiliz.

Elbette bu potansiyel herşeyden öne Müslümanların ikiyüzyıldır maruz kaldıkları sömürge ve işgalin zincirlerinden kurtulup İslam’a sarılmalarıyla mümkün olabilecek bir şey. Yoksa Müslümanlar sadece ataları büyük medeniyetler kurmuş olmaları dolayısıyla bugüne dair hiçbir hakka ve iddiaya sahip olamazlar. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Geçmişle övünmenin bugüne taşıyacağı hiçbir değer ve erdem olamaz. Böyle bir övünmenin atalar dinini yüceltmekten başka bir anlamı da...

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