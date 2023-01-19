GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Yalçın Bayer: Ali Babacan yanlıştan geri dönmelidir... ‘Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin yüz akıdır’

Hürriyet Gazetesi yazarı, "Ali Babacan yanlıştan geri dönmelidir... ‘Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin yüz akıdır’" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Yalçın Bayer'in yazısı:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın İHA’lar ve SİHA’lar üreten Baykar’ı hedef alan sözlerine tepki gösteren araştırmacı-yazar Hüseyin Demir, “Ülkesini seven hiç kimse böyle konuşmaz” dedi.
Baykar’ın, Türkiye’nin yüz akı bir firma olduğunu tüm dünya bildiğini ve Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenlerin sürekli hedefinde olmasını anlayabildiğini ama bugüne kadar bu konularda konuşmamış zatın, iftira atma zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çeken Hüseyin Demir, “Davos’a gelmeden hangi şişede olduğunu gösteren bir iftira at Ali şeklinde okunabilecek bir zamanlamaya denk gelmesi çok manidardır. Burada önemli olan, devlet, millet, siyasiler, STK’lar artık kim varsa bu şirkete destek olmasıdır. Eğer vatana millete faydalı işler yapan bir şirketi hedef alan sözler sarf ediliyor ise burada kasıt var demektir. Bu kasıtlı sözleri hele de ekonomiden anladığını söyleyen biri sarf ediyorsa ve bu şirket, 27 ülkeye ihracat yapan ve ülkeye büyük maddi getirisi olan, olmaz denileni yaparak gençliğe büyük bir azim ve kararlılık örneği olmuş, ürettiği İHA’lar ve SİHA’lar ile Türkiye’nin büyük bir oyun kurucu olmasına ve Türkiye’nin gücüne güç katan bir katkısı olan Baykar şirketi ise, söylenen her sözün, her eylemin nereye hizmet ettiğine bakmak gereklidir” dedi.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yalçın Bayer
ÇOK OKUNAN HABERLER
Melih Altınok: Davos mu kaldı Ali Bey? Melih Altınok: Davos mu kaldı Ali Bey?
Bülent Orakoğlu: Kılıçdaroğlu SADAT’ı neden ve nasıl tehdit etti? Bülent Orakoğlu: Kılıçdaroğlu SADAT’ı neden ve nasıl tehdit etti?
Latif Şimşek: Altılı Masa'nın gizli cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener mi? Latif Şimşek: Altılı Masa'nın gizli cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener mi?
Nedim Şener: FETÖ’nün ‘parlattığı’ Özel’in bir virgül ile ortaya çıkan çarpıtması Nedim Şener: FETÖ’nün ‘parlattığı’ Özel’in bir virgül ile ortaya çıkan çarpıtması
Ali Karahasanoğlu: Başbuğ’dan vazgeçtiniz, ya Dilipak? Ali Karahasanoğlu: Başbuğ’dan vazgeçtiniz, ya Dilipak?
Abdulkadir Selvi: Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak kimi önerecek? Abdulkadir Selvi: Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak kimi önerecek?
SON HABERLER
İsmet Özçelik: Komutanlarımıza, İHA/SİHA’larımıza saldırı…Neden? İsmet Özçelik: Komutanlarımıza, İHA/SİHA’larımıza saldırı…Neden?
Engin Ardıç: Abdullah Bey’in derdi nedir? Engin Ardıç: Abdullah Bey’in derdi nedir?
Yalçın Bayer: Ali Babacan yanlıştan geri dönmelidir... ‘Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin yüz akıdır’ Yalçın Bayer: Ali Babacan yanlıştan geri dönmelidir... ‘Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin yüz akıdır’
İbrahim Kiras: AK Parti başörtüsü sınavında! İbrahim Kiras: AK Parti başörtüsü sınavında!
Fuat Uğur: 14 Mayıs tarihi Küresel Şer İttifakı’na atılmış bir tokat! Fuat Uğur: 14 Mayıs tarihi Küresel Şer İttifakı’na atılmış bir tokat!
Ali Karahasanoğlu: İftiralar ve gerçekler! Ali Karahasanoğlu: İftiralar ve gerçekler!
Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın seçim kampanyasının ipuçları Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın seçim kampanyasının ipuçları
Hacı Yakışıklı: 208 ülkeden beşi SİHA üretiyor, ne rekabeti? Hacı Yakışıklı: 208 ülkeden beşi SİHA üretiyor, ne rekabeti?