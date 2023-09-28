Ümit Özdağ'ın ayrıcalığı ne soruşturma açılmayacak mı? Fuat Uğur yazdı

Geçtiğimiz gün sosyal medya üzerine yapılan operasyonla gözaltına alınan isimlerden biri, Ambargo TV çalışanı Ramin Saeidi’ydi. Saeidi’nin basına yansıyan emniyetteki ifadesinde Ambargo TV adlı kanalın Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a ait olduğunu söylemişti.

TV100 yazarı Fuat Uğur köşe yazısında ''Emniyet yetkilileri sığınmacılara ve Arap turistlere yönelik yalan ve provokatif haberler yayan 14 sosyal medya yöneticisini gözaltına aldı ve bunlardan sekizi tutuklandı. Tutuklananların arasında Ramin Saeidi adlı bir İranlı göçmen bile vardı iyi mi? Bu adamın kimin ajanı olduğunu sizlerin takdirlerine bırakıyorum ama kendisi Ambargo TV adlı alçakça yalanlarla insanları sığınmacıların ve Arap turistlerin üzerine kışkırtan haberler yayıyordu. Sorgusunda ne dediğini duymayan kaldı mı? Adamın sorguda verdiği ifadeye göre yaptıkları tüm o alçakça yayınların talimatını ve içeriğini meğer Ümit Özdağ’dan alıyorlarmış'' dedi.

SORUŞTURMA AÇILMAYACAK MI?

Ümit Özdağ hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dolayı bir soruşturma açılmayacak mı? Trolü açık açık söylemiş, “İçerik ve talimatları Ümit Bey'den alıyoruz” demiş. Çalışanı tutukluysa bu Ambargo TV’nin “görünmez sahibi” suçsuz mu sayılacak? Ve hâlâ bir kadını taciz etmekten hapis cezası alan, dolandırıcılık suçundan hakkında soruşturma açılan, başka gazetelerin haberlerini çarpıtıp, değiştirip sokak provokasyonu ve şiddet olayları çıkarmaya çalışan diğer tutuklu Batuhan Çolakʼın suçsuz olduğunu iddia eden bir Ümit Özdağ bu.

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