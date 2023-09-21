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Ümit Özdağ ve teşkilatını bekleyen hazin son! Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdilik uyarıyor! Fuat Uğur yazdı

TV100 yazarı gazeteci Fuat Uğur bu hafta 'Ümit Özdağ ile teşkilatını da FETÖ’cülerin akıbeti bekliyor ve o gün uzak değil…' başlıklı yazısında çok önemli konulara değindi.

Ümit Özdağ ve teşkilatını bekleyen hazin son! Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdilik uyarıyor! Fuat Uğur yazdı

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada, ülkemizde yaşayan sığınmacıları etrafa kin ve nefret tohumu saçmanın vesilesi yapmaya çalışanları, sosyal fay hatlarını tetikleyerek bu ülkenin varlığına, birliğine, bekasına göz dikenleri BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ olarak tanımlıyordu.

TV100 yazarı Fuat Uğur bu konuşmayı yorumlayarak kastedilen kişinin Ümit Özdağ oldunu ve Özdağ'ın bu konuşmayı aslında hiçte üstüne almadığını dile getirdi ve Özdağ için 'Ümit Özdağ tıpkı FETÖ gibi toplumu zehirliyor. Ama onun saçtığı zehir ırkçılık, nefret dili ve şiddet ile harmanlanmış bir kombin.' ifadelerini kullandı. İşte Uğur'un yazısının bazı bölümleri :

ERDOĞAN UYARARAK BAŞLAR HEP

Muhtemelen “Bakmayın siz ona, gürler ama yağamaz” deyip kendilerini avuttular. Oysa Tayyip Bey'in bir düsturu vardı. Defalarca söyler, sonunda aşağıdaki darbı meseli uygulamaya sokar: “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.” Aynını yaptı. Baktı olmuyor ilk önce ciyaklata ciyaklata dershanelerini kapattı. Sonra arkası geldi…

ERDOĞAN’IN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

Başa dönelim. Yaklaşık 30 yıldır tanıdığım Tayyip Erdoğan ile ilgili edindiğim en önemli izlenim nedir biliyor musunuz? Çok SABIRLIDIR ama hep izler, biriktirir ve BİTECEĞİN ANI ADETA SANA HAZIRLATTIRIR. Ne demek istediğimi sanırım Ümit Özdağ anlamıştır. Geçmişe baksın, hatıralar dile gelecektir.

Fuat Uğur yazısının devamı için >>>

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