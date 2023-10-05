Türk siyasetinde CHP diye bir unsur kalmadı, Demirtaş kepaze oldu! Fuat Uğur yazdı

Serbestiyet adlı Youtube kanalında Kaan Göktaş’ın kendisiyle yaptığı bir uzun röportaj yayınlanan Sevan Nişanyan'ın ana başlığı “Türkiye’de artık bir devlet rejimi var. Siyasette CHP diye bir unsur kalmadı, HDP intihar etti” şeklinde idi.

TV100 yazarı Fuat Uğur bu haftaki yazısında hem Sevan Nişanyan'a olan toleransını hem de bu röportajın ayrıntılarını kaleme aldı. Uğur, ' Sevan Nişanyan pek çok kişi gibi beni de çok kızdırıyor ama onu dinlemeden duramıyorum. Daha doğrusu aşağıda anlatacağım nedenle, kendisine sunturlu bir küfür sallayarak iki yıl önce takip etmeyi bıraktım. Ama birkaç aydır yeniden dinlemeye başladım.' ifadelerini kullandı.

“SELAHATTİN DEMİRTAŞ KEPAZE OLDU”

Bilmiyordum, unutmuş gitmişim. Meğer Selahattin Demirtaş 100 gündür tweet atmıyormuş. Baktım en son 31 Mayıs’ta yayınlanan bir röportajında, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum” demiş ve susmuş. Kimsenin tweetlerini aramaması da ayrıca dramatik. Anlaşılan Kandil onu ihtiyaç listesinden çıkardı.

“CHP DİYE BİR UNSUR ARTIK TÜRK SİYASETİNDEN SİLİNDİ”

Sevan Nişanyan senelerden beri “CHP’nin, hele hele Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir insanın yönetimindeki bir CHP’nin seçim kazanması imkânsız” dediğini hatırlatarak “CHP diye bir faktör artık Türk siyasetinde mevcut değil. Bu anlamda seçim çok hayırlı oldu. Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesi de çok hayırlı oldu. Bu sayede CHP’nin yok oluşu gerçekleşiyor” diyor.

Fuat Uğur yazısının devamı için >>>