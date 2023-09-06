Terör örgütü sonunda en büyük arzusuna kavuştu!

Son günlerde Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri göçe zorlarken bugün Millihyet yazarı Özay Şendir büyük resmi daha iyi açıklayan netleştiren gündem olan bi yazı kaleme aldı.

Özay yazısında 'PKK’nın yıllardır en büyük hayali bir hava kuvvetine sahip olmaktı. Kandil’deki terör ağları değil ama PKK’nın Suriye Kolu sonunda bu arzusuna kavuştu. Şaka yapmıyorum, Arap aşiretlerinin Deyrizor’da, YPG’ye karşı başlattığı silahlı mücadelede yaşandı söz konusu gelişme.' ifadelerine yer. verdi.

Terör örgütünün artık hava kuvvetleri var...

Terör örgütü, Deyrizor'da çatışmalar sonrası kaybettiği Gıranic, Suveyden, el Tayyene, Ziyben ve Havayic köylerindeki yerleşimlere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırarak sivilleri göçe zorlarken Şendir yazısını bu sözlerle bitirdi:

'Mazlum Abdi sosyal medya hesabında “Uluslararası koalisyon Deyrizor’daki militanlara karşı bize hava desteği sağladı” diye yazdı. IŞİD’e karşı YPG’yi sahaya sürüyoruz diyen ABD, sonunda YPG’nin hava kuvvetleri haline geldi. '

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