GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Tarafsızlıktan yakınan Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Melih Altınok yazdı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında geçtiğimiz günlerde canlı yayında ekranlara veda ettiğini çıklayan Afşin Yurdakul'u kaleme aldı.

Tarafsızlıktan yakınan Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Melih Altınok yazdı

Uzun yıllardır Habertürk'te görev yapan gazeteci Yurdakul, "Bu meslek, gazetecilik büyük bir kıskaçta.' diyerek kanaldan ayrılmıştı. Fakat ayrılığın perde arkasında Habrtürk'ün yaptığı açıklama ile aslında evlilik olduğu ortaya çıkmıştı. 

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, 'Habertürk spikeri Afşin Yurdakul canlı yayında işten ayrıldığını duyurmuş.
"Bu meslek büyük bir kıskaçta; demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz. Nefes aldırmak hepimizin görevi" demiş.
Allah Allah!.. Kendisine ekranda birkaç kez denk geldim. Gündem dışı konularda derli toplu, gayet ilginç yayınlar yaptığını hatırlıyorum.' ifadelerini kullandı. 

Tarafsızlıktan yakınanan gazetecimizin nikah şahidi ise...

Afşin Hanım, Jandarkvari duygusal veda konuşmasında boşta bulunup ağzından kaçırmamıştı ama sorumlu meğer evlenip ABD'ye gitmeye karar verdiği beyefendiymiş.
Tarafsızlıktan yakınan gazetecimizin nikâh şahidi olan Ekrem İmamoğlu da her şeye şahitmiş!

Melih Altınok yazısının devamı için >>>

melih altınok afşin yurdakul
ÇOK OKUNAN HABERLER
Gazetecilik büyük bir kıskaçta deyip Habertürk canlı yayınında böyle veda etmişti Afşin Yurdakul ayrılığının perde arkası ortaya çıktı Gazetecilik büyük bir kıskaçta deyip Habertürk canlı yayınında böyle veda etmişti Afşin Yurdakul ayrılığının perde arkası ortaya çıktı
Sular durulmuyor! Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a Cüneyt Özdemir'den: 'Evlenip başka ülkeye giderken artistlik yapma' Sular durulmuyor! Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a Cüneyt Özdemir'den: 'Evlenip başka ülkeye giderken artistlik yapma'
SON HABERLER
Tarafsızlıktan yakınan Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Melih Altınok yazdı Tarafsızlıktan yakınan Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Melih Altınok yazdı
Sular durulmuyor! Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a Cüneyt Özdemir'den: 'Evlenip başka ülkeye giderken artistlik yapma' Sular durulmuyor! Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a Cüneyt Özdemir'den: 'Evlenip başka ülkeye giderken artistlik yapma'
Savunma sanayimizi kıskandıracak adımlar Savunma sanayimizi kıskandıracak adımlar
‘Öğretmen borsası’ nasıl kuruldu, kim haklı? ‘Öğretmen borsası’ nasıl kuruldu, kim haklı?
Bakan Ersoy’dan Londra’ya ‘Artık iade edin’ mektubu…  Kaçakçılık Dairesi Başkanı Zeynep Boz: ‘Anadolu’dan çalınan 1000 eserin peşindeyiz.’ Bakan Ersoy’dan Londra’ya ‘Artık iade edin’ mektubu…  Kaçakçılık Dairesi Başkanı Zeynep Boz: ‘Anadolu’dan çalınan 1000 eserin peşindeyiz.’
Zeki Müren filmi Zeki Müren filmi
Kılıçdaroğlu için danışman şiiri Kılıçdaroğlu için danışman şiiri
Bu gidişle halka arzlar yarışa kalacak Bu gidişle halka arzlar yarışa kalacak