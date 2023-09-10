Tarafsızlıktan yakınan Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Melih Altınok yazdı

Uzun yıllardır Habertürk'te görev yapan gazeteci Yurdakul, "Bu meslek, gazetecilik büyük bir kıskaçta.' diyerek kanaldan ayrılmıştı. Fakat ayrılığın perde arkasında Habrtürk'ün yaptığı açıklama ile aslında evlilik olduğu ortaya çıkmıştı.

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, 'Habertürk spikeri Afşin Yurdakul canlı yayında işten ayrıldığını duyurmuş.

"Bu meslek büyük bir kıskaçta; demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz. Nefes aldırmak hepimizin görevi" demiş.

Allah Allah!.. Kendisine ekranda birkaç kez denk geldim. Gündem dışı konularda derli toplu, gayet ilginç yayınlar yaptığını hatırlıyorum.' ifadelerini kullandı.

Tarafsızlıktan yakınanan gazetecimizin nikah şahidi ise...

Afşin Hanım, Jandarkvari duygusal veda konuşmasında boşta bulunup ağzından kaçırmamıştı ama sorumlu meğer evlenip ABD'ye gitmeye karar verdiği beyefendiymiş.

Tarafsızlıktan yakınan gazetecimizin nikâh şahidi olan Ekrem İmamoğlu da her şeye şahitmiş!

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