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Tamer Korkmaz: Siyasi hesaplar, büyük hülyalar, renkli rüyalar…

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Tamer Korkmaz, "Siyasi hesaplar, büyük hülyalar, renkli rüyalar…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Tamer Korkmaz'ın yazısı:

Bay Kemal Konya’da “Nasrettin Hoca’nın torunuyum” demiş!
-Fıkra, bu kadar.

CHP Genel Merkezi’nde devasa bir afiş asılı…
Üzerinde “Yeter! Söz milletin! Kemal Kılıçdaroğlu” yazılı…

Altılı Masa’dakiler “Millet İttifakı” ya:
CHP, bu pankartla AK Parti’ye güya “kontra atak” yapıyor.

Menderes’leri asanların siyasi ayağı CHP idi, yahu!
ÇİFTE İSTİSMAR
Ekrem İmamson, Meral Abla’sından ümidi kesmiş değil…

Yurt gezilerine devam ediyor.

Dört gün önce Bursa’daydı.

Programındaki ilk iki madde şuydu…
- Saat 11.oo: Umurbey Celal Bayar Anıt Mezarı’nı ziyaret.
- Saat 13.20: Bursa Ulu Camii, Cuma Namazı.

Yani, nedir?

- Demokrat Parti’li Üçüncü Cumhurbaşkanı Bayar üzerinden sağ seçmene selam!
- Din istismarına devam!
TAHTERAVALLİ
Meslekte yarım asra merdiven dayayan bir gazeteci dostumuz…

Bay Kemal ile Ekrem Müdafa’nın “adaylık rekabetinden” bahsederken aynen şöyle dedi:

“Bu çekişme, aynı zamanda Tuncay Özkan ile Soner Yalçın’ın mücadelesidir!”
MÜDAFAA-İ EKREM

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Tamer Korkmaz
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