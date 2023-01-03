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Tamer Korkmaz: “Loading ey halkım, loading!”

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Tamer Korkmaz, "“Loading ey halkım, loading!”" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Tamer Korkmaz'ın yazısı:

Çevrimiçi Rifkin’den öğrenmiş olmalı: Yeni yıl mesajında “Yarı İngilizce, yarı Türkçe” seslendi!

Eh, ona boşuna Kılıçdarson demiyoruz.

Ne de olsa, kaşar bir Yeşilçam aktörüdür!

Seçmene “İşte, o beklediğiniz sene geldi. 2023 yılında Bay Kemal yükleniyor!” diyor.

Fevkalade emin bir vaziyette…

Aday olacağını, kazanacağını söylemeye çalışıyor.

Tamam, “yükleniyor” da…

Acaba, 2023’te yüklenecek olan nedir?

Efesli filozof Heraklit’in “Beklenmeyeni bekleyiniz” epigramı yükleniyor, olmasın!

O vakit…

“Beklentisi şaha kalkmış, arzular şelale” konumdaki Bay Kemal, fevkalade bir hayal kırıklığı yaşayacaktır!

“FAHRİ BİLGELİK” UNVANI
IMF’nin Türkiye’deki Fahri Temsilcisi, CHP’nin Sözcüsü Faik Öztrak “Hedef tek ve bilge bir aday” dedi.

İsim vermeden, Bay Kemal’i böyle tarif etti!

Akla ziyan bir biçimde kendisine bilgelik unvanı da “yüklenen” Bay Kemal…

Evladı Ekrem ile Angaralı Yavaş’ı yedek kulübesine mahkûm etti.

Şu ana kadar “vize alamadığı” Akşener’i ikna edebilirse eğer, “Ortak Aday” olacak!

Bakalım, kendisini 12 yıl önce CHP’nin başına getiren Derin Karargâh…

Kılıçdarson’u mu işaret edecek; yoksa başka (sürpriz) bir planı mı, şapkalarından çıkaracaklar?

–Mesela, dışarıdan bir ortak aday!

ZİYARETİN FOTOĞRAFI
Bay Kemal, eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

“Halkla İlişkiler” çalışması berdevam!

Deniz Bey, 2014’teki bir sohbetimizde “Kemal, partide beni tecrit etti” demişti!

...

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Tamer Korkmaz
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