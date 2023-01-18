Tamer Korkmaz: Demek ki, neymiş?

İşte Tamer Korkmaz'ın yazısı:

Vaktiyle, tam 10 kez Derin Bilderberg’in toplantılarına katılması boşuna değilmiş!

Kimden mi söz ediyoruz?

Altılı Ganyan’ın ortağı Mister Babacan’dan!

Babacan Ali, SİHA’lar için “Bu proje, öyle kutsal, öyle dokunulmaz bir hale getirildi ki, kusura bakmayın dokunacağız” diye babalandı!

Hemen ardından…

Bazı FETÖ’cü hesaplar ile Neo-Con birader Michael Rubin’den; Baykar şirketine ve Türk Savunma Sanayii’ne yönelik saldırılar geldi.

DARBE ÇAĞIRAN RUBİN

Bu Michael Rubin denilen mendebur…

21 Mart 2016’da AEI (American Enterprise Institute) için kaleme aldığı yazıda “Türkiye’de yakın bir zamanda darbe olabileceğine” dikkat çekmişti.

Yani, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünden yaklaşık dört ay evvel işaret fişeği patlatmıştı, Derin Amerika’nın oğlanı!

12 Şubat 2013’te “Kod Adı İstanbul İsyanı” ismiyle derin planların masaya yatırıldığı Gezi Kalkışması’na Hazırlık toplantısı, AEI’da icra edilmişti.

Toplantının moderatörü Michael Rubin’di!

AEI mı?

AIPAC’in (American Israel Public Affairs Committee) desteğiyle faaliyet yürütür!

TE BE MAAREM PELVAN

Mister Babacan’ın, -Batılı politikacılardan farksız bir biçimde- SİHA/İHA hazımsızlığına Muharrem İnce bile isyan etti.

“Te Be Maarem Pelvan” er meydanına çıktı ve “Hayır, kardeşim! Bu, siyaset üstü milli bir konudur!” dedi.

BİLDERBERG YILLARI

Eski AK Partili bakan, günümüzün DEVA Genel Başkanı Mister Babacan…

2003, 2004, 2005, 2007 (İstanbul), 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 ve 2014’teki Bilderberg toplantılarına katılmıştı.

Küresel Baronlar’ın derin mi derin örgütü Bilderberg’in 2008’deki toplantısında (ABD-Chantilly) Türkiye’den Faik Öztrak da vardı.

Hani şu, Mister Kemal Derwish’in “Hazine Müsteşarı” ve günümüzün CHP Sözcüsü…

-Pardon, IMF’nin CHP Temsilcisi!

TERÖRİST ELEBAŞININ O LAFI

“Made in USA” PKK terör örgütünün yöneticilerinden Duran Kalkan “Türkiye’de iktidarı yıkmak için dış güçlerin desteği gerekli!” dedi.

“Dıj güjler!” diye dalgacı bir telaffuzla…

Başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin yediği bilumum haltları “yok” sayarak, hedef şaşırtmaya yeltenenlerin iliştirilmiş kulakları çınlamış mıdır, acaba?

O gözbağcı dalgacılar; 2023 için, CHP’nin “Kardeş Partisi” HDPKK’yı da ekleyip “Yedili Ganyan” kuponu dolduruyorlar, ya!

Bunak Joe Biden Amca’ları Aralık 2019’da Türkiye’deki muhalefete “İktidarı devirmeyi” vadetmişti!

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