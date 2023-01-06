Tamer Korkmaz: Bay Kemal, FETÖ’yü yeniden yüklemek için sabırsızlanıyor

İşte Tamer Korkmaz'ın yazısı:

“Altılı Masa iktidara gelirse, FETÖ geri döner! Benim İYİ Parti’den ayrılmamdaki en önemli neden FETÖ’ye gösterilen ılımlı tutumdu!”

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, aynen böyle dedi.

-Eh, doğru söze ne denir…

FETÖ’nün umudu da, Altılı Masa’nın iktidara gelmesidir.

PARALEL YÜRÜYÜŞ

Kılıçdaroğlu, “KHK’lıları kurtaracağını” zaten -her defasında- açıkça söylüyor.

“KHK’lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek” diyen, ta kendisidir. (31.8.2022)

Bay Kemal’in FETÖ ile mücadele etmek gibi bir düşüncesi yok…

-Zaten, hiç olmadı ki!

Tersine “FETÖ’cüleri kurtarmak” diye bir hedefi, dahası Özel Misyonu var!

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi için “Kontrollü Darbe” diyen Kemal Kılıçdarson’dan bahsediyoruz.

Darbe teşebbüsü berhava olunca, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı!

ZURNANIN ‘ZIRT’ DEDİĞİ YER

Terörle Mücadele Dairesi eski başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz (2016) gecesi, FETÖ’cüler tarafından başından vurulmuş, aylarca komada kalmıştı.

Geçtiğimiz Ekim ayında “Gazi Turgut Aslan” adı verilen operasyonda çok sayıda FETÖ mensubu gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerden 53’ü…

Bay Kemal’in “İktidara geldiklerinde görevlerine iade edeceklerini” söylediği…

Sözde “masum!” Paralel KHK’lılardı!

Sadece bu örnek bile, “Voice of America” Mister Kılıçdarson’un FETÖ üyesi hainleri kurtarma “görevini” açık etmeye yetiyor.

Kemal Kılıçdarson’un lokomotifliğindeki Altılı Ganyan Masası…

Şayet, iktidara gelirse…

Bürokrasiyi, Yargı’yı, Emniyet’i, dahası TSK’yı yeniden FETÖ’ye teslim edecektir!

O TİVİTLER NEREDEN ATILDI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar…

Paris’teki Kültür Merkezi’ne saldırının ardından Türkiye’yi hedef alan iftiralar için şöyle dedi:

“Türkiye aleyhindeki tivitlerin yoğun şekilde İsveç ve Finlandiya’dan atıldığını gözlemledik.

Terör örgütü yanlıları, bu kampanya ile Paris’teki saldırıları Türkiye’nin üzerine yıkmak istiyor.” (31.12. 2022/ Hürriyet)

SOMUT ADIM MAFİŞ

NATO üyeliği için Türkiye’ye muhtaç vaziyetteki İsveç ve Finlandiya, halen daha yan çizmeye devam ediyor.

Türkiye ile mutabakatı yerine getirmiş değiller.

Bunlarda bol laf var, ancak icraat yok!

FETÖ’cüleri, PKK’lıları himaye etmeyi sürdürüyorlar.

Bu kafayla giderlerse, NATO üyeliğini unutmaları gerekecek!

DİKKAT

Peki ya, CHP iktidara gelirse?

-O vakit, Finlandiya ile İsveç yaşadı!

İki ülkenin NATO üyelikleri garantidir!

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP…

İskandinav Sinek İkilisi’nin FETÖ’cü ve PKK’lıları kollamasını zerrece dert etmez!

Çünkü aynı kafadalar!

Mister Kemal’in CHP’si...

NATO Kafa, NATO Mermer’dir!

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN