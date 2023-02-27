Talat Atilla: Yer, CHP PM... Günaydın 'Seçim ertelemeye karşı çıkmayalım!' Erdem 'Anayasa suçu olur!'

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Çoğu zaman olduğu gibi izlenir bir program oldu. Konuk Karamollaoğlu siyasi pozisyonunu net bir dille anlatırken "Masada Cumhurbaşkanı adayı olarak 3 ismin gündeme geldiğini " söyledi.

Köşemi takip eden okurlarımdan, programı izlerken içlerinden "Biz bunu önceden okumuştuk!" diyenler olmuştur.

Defalarca bu sütunda "Masaya üç aday ismi getirildi" diye yazmakla kalmayıp, isimleri de okuyucularımla paylaşmıştım.

Teyide muhtaç değildi ama Karamollaoğlu'nun doğrulaması elbette kıymetli...

5 Şubat tarihli 3 kişinin isminin masaya geleceğini yazdığım o yazılardan bir tanesi...

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