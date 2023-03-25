Talat Atilla: Siyaset patlayacak! CHP'nin İnce'ye götüreceği teklif! Erbakan'la Erdoğan görüşmesini kim engelledi?

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Arzu eden bakabilir.

Defter kapanmamıştı çünkü Fatih Erbakan haklı olarak Erdoğan ile muhataplık istedi. Bu muhataplığın liderliğinin tescilliği anlamı taşıdığını bilecek kadar rahmetli babasının yanında kendisini yetiştirmişti fakat..

Israrla Erdoğan ile görüşmesinin önü kesildi!

Oysa Erdoğan tam aksine Fatih Erbakan ile görüşmeye sıcak bakıyor, hatta istiyordu!

Tuhaf eller devreye girdi!

Bu bilgileri öğrendiğim için notumu düşmüştüm.

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