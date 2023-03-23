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Talat Atilla: Mehmet Şimşek'de tümör çıktı! İyi Parti'de her şey yeni başlıyor! Ve Bay Kemal!

Türktime Gazetesi yazarı Talat Atilla, "Mehmet Şimşek'de tümör çıktı! İyi Parti'de her şey yeni başlıyor! Ve Bay Kemal!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Vadesi dolunca gerçekleşecek muhtemel depremler, 9,5 civarında olabilir. (Arzu ederseniz yine geçmiş yazılarıma bakabilirsiniz.)

Neden sık sık İyi Parti'de depremler oluyor, olacak derseniz…

Partinin fay hatları çok!

Bu gerçekliğe rağmen İyi Parti fay hatları üzerine binalar, bazen de gecekondular inşa etmeye devam ediyor!

Dışarıdan gelen etkileri saymıyorum bile. Kendi içlerinde gerçekçi politikalar üretemediler.

Bir de bunun üstüne, geç kaldıkları için baş edemeyecekleri Kılıçdaroğlu'na başkaldırıp, başkaldırdıkları masada baş(lar) verdiler!

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Talat Atilla
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